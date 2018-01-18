18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Наблюдатель ОБСЕ погиб в Краматорске
Политика
Рогозин напомнил США о зависимости от России в ответ на «злорадные» публикации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рогозин напомнил США о зависимости от России в ответ на «злорадные» публикации

    21:30  18 Января 2018
    386

    Рогозин напомнил США о зависимости от России в ответ на «злорадные» публикации

    Москва, 18 января. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опроверг тезис американских журналистов о «тяжелейшем финансовом положении», в котором якобы окажется космическая отрасль РФ после отказа США от закупок у Роскосмоса мест на кораблях «Союз» и двигателей для Atlas 5.

    Утверждение журналиста Space News Мэтью Боднера о «зависимости российской космической отрасли от закупок США» Рогозин назвал разочаровывающим с профессиональной точки зрения. 

    «Сами по себе доводы и цифры, которые есть в этой публикации, не соответствуют действительности. Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот», — сказал Рогозин.

    Он также обратил внимание на некорректный и неуместный тон публикации американского журналиста.

    «Публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы», — отметил политик.

    Ранее в NASA предложили Роскосмосу сотрудничать в области исследований Луны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #роскосмос #рогозин #закупки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

      20:30 18 Января 2018 141
      Читать
      19:11
      Сегодня

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом
      15:16
      Сегодня

      Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне
      13:46
      Сегодня

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»
      10:54
      Сегодня

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 30966

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3414

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34356

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8042

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7623
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      903
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      707
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      9340
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      880