Рогозин напомнил США о зависимости от России в ответ на «злорадные» публикации

Москва, 18 января. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опроверг тезис американских журналистов о «тяжелейшем финансовом положении», в котором якобы окажется космическая отрасль РФ после отказа США от закупок у Роскосмоса мест на кораблях «Союз» и двигателей для Atlas 5.

Утверждение журналиста Space News Мэтью Боднера о «зависимости российской космической отрасли от закупок США» Рогозин назвал разочаровывающим с профессиональной точки зрения.

«Сами по себе доводы и цифры, которые есть в этой публикации, не соответствуют действительности. Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот», — сказал Рогозин.

Он также обратил внимание на некорректный и неуместный тон публикации американского журналиста.

«Публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы», — отметил политик.

Ранее в NASA предложили Роскосмосу сотрудничать в области исследований Луны.