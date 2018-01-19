Сирия, 19 января. Курды и Турция готовятся к масштабным столкновениям на сирийско-турецкой границе. Коалиция США возобновила бомбардировки в Хасаке и Дейр-эз-Зоре. САА и «Ан-Нусра»*** продолжают стягивать силы в провинции Алеппо и Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводили боевые вылеты в южной части провинции Идлиб, а также на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили стягивать войска в южную часть Алеппо; освободили населенные пункты Кайтиль и Умм-Саласил на юге Алеппо; уничтожили одного из главарей «Нусры» в результате перестрелок в Идлибе.

«Исламское государство»1: организовало взрыв восточнее города Абу Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора; напало на КПП курдов близ деревни Аль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор; атаковало опорный пункт полиции в провинции Дияла в Ираке; опубликовало фото атаки смертника в районе города Гаранидж, подконтрольного курдам.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ракетному обстрелу САА и авиаударам ВКС РФ на окраине города Аль-Латамина к северу от Хамы; ожидает прибытия подкрепления на юго-западе провинции Алеппо; продолжила вести бои с САА в провинциях Идлиб и Алеппо.

Курды: подверглись артобстрелам турецких сил на окраинах кантонов Африн и Кобани в провинции Алеппо; продолжили укреплять свои позиции на сирийско-турецкой границе в Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, а также в южной части Хасаки.

Провинция Алеппо

За прошедшие сутки в южной части региона значительно увеличилось военное присутствие сил вооруженной оппозиции и правительственных подразделений. Противоборствующие стороны направили в Алеппо дополнительные войска. Командование «Джебхат Ан-Нусры»1 вновь предприняло попытку заручиться поддержкой оппозиционных группировок и обратилось за помощью к «Ахрар Аш-Шам» и Сирийской свободной армии** (ССА). Перестрелки отмечались на юго-западе в четырех километрах от штурмовых групп Сирийской арабской армии (САА), развивающих наступление в Идлибе. Как передавал информационный портал Al Masdar News, помощь САА оказывали Национальные силы обороны****** (NDF), а также ВКС РФ. К вечеру под контроль сирийских войск перешли населенные пункты Кайтиль и Умм-Саласил.

В районе сирийско-турецкой границы на севере и северо-западе САР отмечались вооруженные столкновения между армией Турции и курдскими силами SDF****. Как передавал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt), после того как в район Африна прибыла турецкая военная техника, турки начали демонтировать пограничную стену, а также вести огонь по позициям Отрядов народной самообороны (YPG). Во второй половине дня турецкие обстрелы также фиксировались вблизи Манбиджа на северо-востоке Алеппо, после чего курды приступили к укреплению своих позиций в данном районе. Об этом сообщал Twitter-канал (op_shield).

Минобороны Сирии заявило, что в случае вторжения армии Турции на территорию САР сирийское правительство применит к Турции соответствующие меры как к агрессору, передавало агентство новостей Al Masdar News. Также на стороне «Демократических сил» выступило мирное население Африна. Граждане вышли на демонстрации против вторжения турецких войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части региона активизировали боевые вылеты ВВС международного альянса во главе с США. Сперва по пустынным территориям в районе границы между провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака ударили американские бомбардировщики. Затем воздушную атаку провели ВВС Соединенного Королевства. Авиация Великобритании атаковала районы, в которых предположительно скрываются террористы «Исламского государства», бежавшие из западной части Дейр-эз-Зора во время наступления армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ.

ИГИЛовцы, принимавшие участие в столкновениях с Сирийскими демократическими силами (SDF), произошедшими днем ранее, опубликовали фотографии, на которых было запечатлено нападение смертника ИГИЛ в городе Гаранидж. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (Terror_Monitor). Однако в минувшие сутки бои вокруг населенного пункта приостановились.

Во второй половине дня в провинции активизировались радикалы ИГ1, скрывающиеся в пустынных районах. Поступали сообщения о том, что ИГИЛовцы напали на КПП курдов в населенном пункте Аль-Бахра, а также организовали взрыв восточнее Абу Кемаля на территориях, подконтрольных отрядам SDF. По данным информагентства Masar Press Net, один из местных жителей, а также несколько курдских бойцов были убиты.

Провинция Идлиб

В первой половине дня в район боевых действий в Идлибе прибыли дополнительные части и военная техника Сирийской арабской армии (САА). Напомним, силы САР приостановили наступление в районе военного аэропорта «Абу Духур» и пытаются продвинуться к своим союзным частям, наступающим в провинции Алеппо. Предполагается, что после того как подразделения встретятся на границе регионов, они вместе продолжат военные действия на востоке Идлиба. В районах дислокации террористов возобновили боевые вылеты российские ВКС, в результате чего исламистские группировки понесли значительные потери. Также сообщалось, что в ходе обстрелов САА был уничтожен один из высокопоставленных главарей «Ан-Нусры».

Подконтрольные террористической группировке «Исламское государство» источники утверждали, что радикалам ИГ удалось значительно продвинуться в регионе и отбить у армии Башара Асада ключевой город Синджар, однако правительственные СМИ опровергли данную информацию. Так, сирийские источники опубликовали видео из населенного пункта, на котором хорошо видно, что город контролируется подразделениями САА.

Провинция Ракка

Местные жители административного центра провинции, состоящие в гражданском совете, объявили, что в ходе зачистки районов от следов военного присутствия ИГИЛовцев были обнаружены две больницы. Как передавал военный источник в Twitter (QSD_Jabha), население готово заняться их реконструкцией. Таким образом, несмотря на неоднократные заявления о скором восстановлении города со стороны курдов и Соединенных Штатов, на деле в реконструкции Ракки оказались заинтересованы лишь гражданские лица. Напомним, Демократические силы Сирии (SDF) и американские военные все еще не зачистили территории населенного пункта от взрывных устройств, заложенных террористами.

Провинция Хама

Российские военные самолеты провели несколько боевых вылетов в северной части Хамы недалеко от провинции Идлиб. Согласно сведениям информационного агентства Al Masdar News, не менее 20 авиаударов пришлись по военным объектам исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на подступах к населенным пунктам Аль-Латамина и Кафр Зета, являющимся одними из ключевых оплотов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Данные о потерях со стороны исламистов не оглашались. После воздушных атак авиации РФ силы САР также нанесли несколько ракетных ударов по укрепрайонам противника, о чем сообщал оппозиционный интернет-портал Masar Press Net.

Ирак

В провинции Дияла совершили очередную вылазку террористы «Исламского государства». Согласно данным новостного агентства Iraqi News, боевики обстреляли опорный пункт полиции, что привело к ранению одного из сотрудников правительственных сил. Нападение произошло на окраине населенного пункта Баакуба. О ходе очередной военной операции по уничтожению подпольно действующих групп ИГИЛ1, о начале которой было объявлено днем ранее, никакой информации пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)