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Россия
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Санкции, успех России в Сирии и последствия глобализации обсудили на Гайдаровском форуме. ФАН-ТВ
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    Санкции, успех России в Сирии и последствия глобализации обсудили на Гайдаровском форуме. ФАН-ТВ

    21:37  18 Января 2018  /обновлено: 21:38  18 Января 2018
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    На IX Гайдаровском форуме обсуждают последствия экономической глобализации. По мнению экспертов, в последние годы большая часть населения планеты так и не получила видимых преимуществ от слияния национальных рынков. Из-за антироссийских санкций вопрос свободной торговли и экономической интеграции превратился в политическую повестку для многих лидеров крупных государств. Своим мнением о том, какие вызовы стоят перед экономикой России в условиях санкционного давления, и какие задачи предстоит решить российскому правительству в ближайшие годы, с ФАН-ТВ поделились научный руководитель Департамента экономической теории Финансового университета Рустем Нуреев и ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Иван Стариков.

    Обращаясь к Рустему Нурееву, научному руководителю Департамента экономической теории Финансового университета, корреспондент ФАН-ТВ задала вопрос, который вызван несколькими недавними фактами:

    – 2018 год наступил, санкционное давление на Россию продолжает расти. Например, Вашингтон готовит новые санкции против порядка 50 чиновников и предпринимателей – фигурантов так называемого Кремлевского доклада. Финская машиностроительная компания отказалась поставлять дизельные генераторы в Крым из-за европейских санкций ЕС. В общем, все это имеет цель – ударить по экономике России. Но в итоге – как это сказывается на всей экономике в целом?

    – Вопрос, действительно, очень интересный. Мы живем в условиях глобализации, в условиях, когда связи между странами, наоборот, усиливаются. Это явный фактор, который препятствует не только нам, но и другим странам. Одно дело – снабжать только свою страну продуктами, а другое дело – снабжать весь рынок. Издержки ниже, себестоимость ниже, соответственно, это сказывается на эффективности целого ряда отраслей. Серьезный удар был по банковской сфере, по нефтегазовому комплексу. Одни говорят о том, что тот кризис, который был в последние годы, – это вроде бы как была понижающая тенденция до санкций. Другие говорят о том, что этот кризис был вызван в значительной мере санкциями. Истина посередине. Его глубина, действительно, наполовину предопределена вот этими санкциями. Но есть сферы, которые не были затронуты и наоборот, получили большой импульс. Это оборонно-промышленный комплекс. В Сирии было опробовано 162 вида вооружения, они оказались очень эффективными. Более того, количество заказов на наше вооружение увеличилось по всему миру, и мы занимаем довольно высокое место на рынке вооружения. И, что касается агропромышленного комплекса, тут тоже получился импульс. Не стоит забывать, что наши антисанкции отчасти увеличили число наших противников. 55 % яблок больше отправлялось… Так называемые французские сыры большей частью производились в странах Прибалтики… Вот эти искусственные барьеры, препятствия, ограничения будут мешать развиваться всей мировой торговле. Приобретают вес голоса тех стран, которые против санкций. Это на европейском континенте становится все яснее. Неслучайно, кстати, об этих процессах Владимир Путин говорил в Финляндии, то есть это страна, которая понимает, что это – прошлое. 

    Санкции, успех России в Сирии и последствия глобализации обсудили на Гайдаровском форуме. ФАН-ТВ

    – Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач сказал о том, что ожидает рост ВВП в этом году на уровне 2017 года. Инфляция в этом году может составить 2,5 %. Звучит неплохо. В итоге антироссийские санкции нас сплотили?

    – Вы знаете, тут у меня двойственное отношение. Инфляция – важный народно-хозяйственный показатель, но к сожалению, в уставе Центрального Банка он записан как один из самых важных. Держать его на уровне не более 4 % – конечно, это некая предпосылка для создания устойчивого развития экономики и так далее. Но напрягает немножко другое. Дело в том, что, к сожалению, пока темпы развития нашей экономики заметно ниже, чем темпы роста стран, которые находятся на нашем уровне развития. Если мы не сумеем преодолеть эту ситуацию с пониженными темпами роста, то есть опасность, что к 2050-му году мы будем на уровне Нигерии, вот в чем проблема.

    Санкции, успех России в Сирии и последствия глобализации обсудили на Гайдаровском форуме. ФАН-ТВ

    – Как это сделать, у вас есть вариант?

    – На самом деле, надо проводить более активную политику модернизации экономики. Если мы возьмем «Программу 2020», то выясняется, что большая часть ее показателей не выполнена. Показатели темпов роста экономики, показатели, соответственно, повышения благосостояния населения. Это показатели, связанные с развитием отдельных отраслей.  Выполнен только один показатель: что уровень продолжительности жизни достиг 72, 6 %. Если наша экономика будет развиваться быстрее, если она будет быстрее модернизироваться, найдутся друзья, те, кто тянется к нам, те, кто поддерживает, и так далее.

    Смотрите также: В обход санкций: Гайдаровский форум показал новые связи России со странами Азии и Европы. ФАН-ТВ

    Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, тоже принял участие в Гайдаровском форуме и пообщался с репортером ФАН-ТВ на тему экономических тенденций в России и в мире, а также тех задач и вызовов, которые сегодня стоят перед российской экономикой:

    Санкции, успех России в Сирии и последствия глобализации обсудили на Гайдаровском форуме. ФАН-ТВ

    – России необходим осмысленный проект национально-государственного будущего. У России есть пока (пока!) не отчуждаемый ресурс: территория между Восточной Азией и Европой. Между рынками – четыре миллиарда потребителей. Три миллиарда там, миллиард здесь. Китайцы бьют «Шелковый путь» свой в обход России, это очевидно. России необходим проект, аналогичный «Транссибу», я называю его «Транссиб-2». Магистраль от России до Роттердама пройдет через 23 субъекта, создаст примерно 11 миллионов новых рабочих мест и предотвратит катастрофическое обезлюдивание регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Срок строительства – 8 лет 8 месяцев. Длина этой магистрали – 12 с половиной тысяч километров. Деньги, которые необходимы, – 18 триллионов рублей или 240 миллиардов долларов. Создание международного консорциума под реализацию этого проекта позволит нам выйти из изоляции Востока и Запада сегодня и снять ряд геополитических рисков, выйти из нарастающего геополитического одиночества.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #москва
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