Сирия, 18 января. САА при поддержке ВКС РФ заняла населенные пункты Кайтиль и Умм-Саласил на юге Алеппо. ИГ1 утверждает, что курды понесли потери в провинции Дейр-эз-Зор. Турция продолжает обстреливать позиции сил SDF**** в районе сирийско-турецкой границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили продвижение САА на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заявили о скором начале наступления против «Ан-Нусры»*** на северо-востоке Дамаска; опровергли захват ИГИЛовцами города Синджар в Идлибе.

«Исламское государство»1: возобновило бои с «Тахрир Аш-Шам» в районе лагеря «Аль-Ярмук» южнее Дамаска; утверждает, что боевики убили и взяли в плен нескольких курдов в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): практически завершила подготовку к наступлению против курдов в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла населенные пункты Кайтиль и Умм-Саласил в южной части Алеппо; лишилась одного из высокопоставленных лидеров в результате ударов САА в Идлибе.

Курды: вновь подверглись обстрелам турецких войск в районе кантонов Африн и Кобани в северной части провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что командиры 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) объявили о своей полной боевой готовности начать полномасштабное наступление против исламистов террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг наиболее радикальной из группировок вооруженной оппозиции «Джебхат Ан-Нусры»1, в Восточной Гуте. Правительственные войска намереваются освободить город Хараста, являющийся одним из основных бастионов антиправительственного формирования. Согласно сообщениям некоторых источников, за последнее время в район населенного пункта было направлено большое количество подкреплений, в первую очередь из провинций Хама и Хомс.

Тем временем силы оппозиционных формирований и террористы «Исламского государства», дислоцирующиеся в районе лагеря для палестинских беженцев «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска, возобновили бои в населенном пункте Ялда, который делят между собой практически пополам. Отмечается, что инициатором вооруженных столкновений вновь выступили ИГИЛовцы. В результате противостояния террористам удалось немного продвинуться вдоль по улице Хайфа, несмотря на упорное сопротивление со стороны исламистов «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживающие турецкие войска на территории Алеппо, практически завершили подготовку к крупномасштабной военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает информационное агентство Al Masdar News. Согласно сообщениям оппозиционных военных источников в социальных сетях, бои начнутся через несколько дней. По сведениям Twitter-канала (yasinaboraed), на границе кантона Африн сосредоточено более семи тысяч турецких солдат. В преддверии наступления силы Турции и «свободной армии» продолжают обстреливать опорные пункты курдских подразделений. Сообщается, что под огнем турок были уничтожены три позиции Демократических сил Сирии (SDF) вблизи деревни Аш-Шуюх. Также ракетному обстрелу подвергся населенный пункт Мараназ. В свою очередь, курды перебросили часть своих отрядов в район Африна, чтобы отразить готовящуюся атаку. Замминистра иностранных дел Сирии также заявил о том, что системы ПВО и войска Сирийской арабской армии (САА) готовы выступить против Турции, поскольку турецкое вторжение нарушает суверенитет САР.

Между тем на юге региона правительственная армия и союзные ей формирования продолжают наступать на позиции «Тахрир Аш-Шам», несмотря на плохие погодные условия. Как передает новостной портал Al Masdar News, под контроль войск САР перешли населенные пункты Кайтиль и Умм-Саласил. Напомним, незадолго до этого в данном районе работали российские ВКС.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные источники в сети Twitter (deirtoday) и (ixwkir4exlq), связанные с террористической группировкой ИГИЛ1, утверждают, что боевикам «Исламского государства» удалось захватить в плен троих бойцов Сирийской демократической армии (SDF) в районе населенного пункта Хаджин. Также радикалы заявляют о том, что на северо-востоке провинции ИГИЛовцы застрелили двух курдских бойцов и ранили еще шестерых, несмотря на то, что после полудня в данном районе проводили боевые вылеты ВВС Великобритании. Тем не менее данная информация пока не получила подтверждения от курдских источников.

Провинция Идлиб

В силу того что активисты вооруженной оппозиции, а также медиа-портал «Исламского государства» «Аль-Амак» продолжают публиковать ложные сообщения о захвате города Синджар, сирийские журналисты выпустили видеоролик из населенного пункта, на котором ясно видно, что город по-прежнему находится под контролем армии САР. Более того, корреспондент сирийского информагентства сообщил о том, что на подступах к Синджару также не происходит никаких столкновений.

Между тем стало известно, что в ходе продолжающихся боев на юго-востоке провинции был ликвидирован один их высокопоставленных лидеров антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» Абу Хамза Аль-Масри, уроженец Египта. По данным информационного портала Al Masdar News, исламист был ликвидирован в результате артиллерийского обстрела Сирийской арабской армии (САА) по месту сбора полевых командиров «Джебхат Ан-Нусры». Сообщается, что Аль-Масри занимался преимущественно вербовкой новых боевиков и их подготовкой. До вступления в ряды «Тахрир Аш-Шам» боевик провел 16 лет в египетской тюрьме, а также участвовал в боевых действиях в Афганистане и Пакистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)