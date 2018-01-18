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Украина
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Политика
«Подготовка к войне»: в МИД РФ заявили, что Порошенко получает диктаторские полномочия в Донбассе
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    «Подготовка к войне»: в МИД РФ заявили, что Порошенко получает диктаторские полномочия в Донбассе

    21:11  18 Января 2018
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    «Подготовка к войне»: в МИД РФ заявили, что Порошенко получает диктаторские полномочия в Донбассе

    Москва, 18 января. Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса «хоронит минские соглашения» и является началом подготовки к новой войне в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    В ведомстве отметили, что принятие закона о реинтеграции Донбасса превращает так называемую антитеррористическую операцию в войсковую, что подразумевает передачу ее управления Генштабу ВСУ. Кроме того, закон предполагает создание «объединенного оперативного штаба», который получит полномочия планировать военные операции против мирного населения на всей территории Украины без введения военного положения.

    «К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что благодаря новому закону президент Украины Петр Порошенко получает неограниченные полномочия, которые позволяют безнаказанно подавлять любое инакомыслие и недовольство населения. В МИД РФ подчеркнули, что закон о реинтеграции Донбасса наделяет президента Украины диктаторскими полномочиями, а также свидетельствует о «подготовке к новой войне».

    Ранее стало известно, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Документ дает право президенту Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы, а также наделяет ДНР и ЛНР статусом «временно оккупированных территорий».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #мид рф #закон о реинтеграции
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