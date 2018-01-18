Дамаск, 18 января. Сирийская Арабская Республика заинтересована сотрудничать с Российской Федерацией в сфере телекоммуникаций. Такое заявление сделал глава правительства Сирии Имад Хамис в ходе переговоров с главой Минкомсвязи России Николаем Никифоровым.

Хамис отметил, что Дамаск заинтересован в развитии взаимодействия с Москвой в различных экономических сферах, включая информационные технологии и телекоммуникации.

«Сирийское правительство проявляет повышенное внимание развитию современных систем связи и информационных ресурсов. Россия оказала нам важное содействие в этом секторе за прошедшие годы», — заключил глава правительства Сирийской Арабской Республики.

Ранее эксперт выразил мнение, что усилия президента России Владимира Путина позволили Москве обрести статус гаранта суверенности Сирии и других государств Ближнего Востока. Эксперт подчеркнул, что если бы не участие России в разрешении конфликта, Сирийская Арабская Республика уже прекратила бы свое существование.