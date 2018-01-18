Выборы-2018: ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц Явлинского и Жириновского

Москва, 18 января. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на заседании в пятницу рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц кандидатов на должность президента России самовыдвиженца, заслуженного изобретателя России Владимира Михайлова, кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского и от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

На повестку дня также вынесены вопросы о регистрации уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива» и «Яблоко» и регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Ранее Центризбирком и мониторинговая группа, созданная в президентском Совете по правам человека, договорились о взаимодействии на предстоящих выборах президента России в марте 2018 года.

Напомним, на выборы в качестве самовыдвиженца идет президент России Владимир Путин. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч.