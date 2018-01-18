Курды призвали РФ и США обозначить позицию относительно действий Турции в Сирии

Москва, 18 января. Сирийские курды призывали Россию и США обозначить свою позицию в отношении действий Турции, объявившей о возможной военной операции против вооруженных формирований курдов YPG в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении представительства Северной Сирии в РФ.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара готовит наземную военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Африне. По данным СМИ, наземная операция начнется с массированного авиаудара по 150 объектам «Сил народной самообороны».



«Угрозы со стороны турецких властей в отношении региона Африн усиливаются. Особенно после заседания Совета национальной безопасности Турции, состоявшего 17 января 2018 года, которое дало зеленый свет турецкой армии и правительству Эрдогана осуществить свой план по захвату города Африн», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным представительства Северной Сирии, Турция перебросила свои подразделения и тяжелое вооружение к Африну в рамках подготовки к наземной операции. Представительство призвало Россию и США четко высказать свою позицию в отношении действий турецкого правительства.

Стоит отметить, что Турция считает курдские «Отряды народной самообороны» террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по его позициям в сирийских городах Африн и Манбидж.