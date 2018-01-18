Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

Москва, 18 января. Подразделения ПВО ВКС России отработали действия, направленные на отражение атаки условного противника со сменой мест дислокации в Московской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

«Расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработали перевод зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» с боевого положения в походное, совершение марша в новый позиционный район, отражение нападения условного воздушного противника, а также заряжание пусковых установок зенитными управляемыми ракетами», — уточняет российское военное ведомство.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости продолжить качественное развитие отечественных вооруженных сил. Глава государства подчеркнул, что Россия должна адекватно реагировать на коренные изменения в экономической сфере, технологиях, в различных областях знаний. Путин отметил, что эти процессы обязательно отразятся на состоянии ведущих армий планеты.