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Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье
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    Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

    20:30  18 Января 2018  /обновлено: 20:36  18 Января 2018
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    Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

    Москва, 18 января. Подразделения ПВО ВКС России отработали действия, направленные на отражение атаки условного противника со сменой мест дислокации в Московской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

    «Расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработали перевод зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» с боевого положения в походное, совершение марша в новый позиционный район, отражение нападения условного воздушного противника, а также заряжание пусковых установок зенитными управляемыми ракетами»,  — уточняет российское военное ведомство.

    Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости продолжить качественное развитие отечественных вооруженных сил. Глава государства подчеркнул, что Россия должна адекватно реагировать на коренные изменения в экономической сфере, технологиях, в различных областях знаний. Путин отметил, что эти процессы обязательно отразятся на состоянии ведущих армий планеты.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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