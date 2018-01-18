Десантный корабль ЧФ РФ «Азов» возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Москва, 18 января. Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев сообщил, что большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Азов» завершил выполнение задач в Средиземном море и взял курс на Севастополь.

По его словам, сейчас он осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

За прошедший учебный год «Азов» прошел более 18 тысяч миль. По итогам боевой подготовки и выполнения задач в Средиземном море экипаж корабля объявлен ударным.

В 2017 году БДК «Азов» участвовал в учениях соединения надводных кораблей, выполнял задачи совместно с фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович».

Напомним, несколько дней назад глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что Россия намерена развивать свое присутствие в Средиземноморье, учитывая национальные интересы.