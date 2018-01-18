Украина разрешила ввести войска НАТО на свою территорию

Киев, 18 января. Украинский парламент принял закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно документу, иностранные военные смогут принять участие в учениях Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018, которые пройдут на территории Украины. К учениям будут допущены три тысячи военных из стран НАТО. Кроме того, закон позволяет иностранным военным прибыть на территорию Украины с техникой и вооружением. В ближайшее время принятый Радой документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Согласно действующему законодательству, на территории Украины запрещается присутствие каких-либо военных формирований других государств. Кроме того, на Украине запрещено размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные военные допускаются на территорию страны специальным законом, который вносит на рассмотрение Рады президент.