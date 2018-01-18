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Крещение 2018: приметы и запреты
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    Крещение 2018: приметы и запреты

    19:57  18 Января 2018
    8605

    Крещение 2018: приметы и запреты

    Христианский праздник Крещения Господня, отмечаемый 19 января, тесно переплетается с народными традициями, приметами и запретами. О самых распространенных из них — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Чудотворная вода

    Крещение в переводе с греческого означает «погружение в воду», а праздник Крещения Господня установлен в честь крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах Иордана. В России существует традиция 19 января окунаться в прорубь, чтобы исцелиться и очиститься от грехов, накопленных за год.

    Считается, что в этот день все земные воды становятся святыми, получают чудодейственные свойства. А освященная в храме крещенская вода, которой люди запасаются на год вперед, способна излечить от телесных и душевных недугов.

    Кроме того, святой водой окропляют жилище, чтобы очистить его от злых духов и избавиться от сглаза. А еще освященной на Крещение водой обливаются те, кто совершал рождественские, святочные и крещенские гадания, чтобы узнать свою судьбу. Считается, что таким образом смывается этот грех.

    Крещение 2018: приметы и запреты

    Вещие сны и загадывание желаний

    В народе также считается, что сны, увиденные в ночь с 18 на 19 января, являются вещими.

    А перед сном на Руси было принято загадывать желания, которые сбывались, если совершить такой ритуал. Перед тем, как лечь спать 18 января, нужно поставить на стол серебряную чашку и наполнить ее водой. Ровно в полночь вода в этой чашке должна колыхнуться. Тогда над чашкой надо произнести желание, и оно скоро исполнится.

    Также в народе считалось, что в крещенскую ночь небеса открываются и все, о чем ни помолишься, сбудется.

    Крещение 2018: приметы и запреты

    Приметы, связанные с погодой

    Если на Крещение ясно и морозно, то лето будет засушливым, а если пасмурно и снегопад, то, наоборот, лето будет благодатным и урожайным.  

    Мало снега на Крещение — грибов и ягод в этом году будет мало, а если иней на деревьях, то лесной урожай в этом году будет богатым.

    Оттепель на Крещение сулит теплую зиму.

    Крещение 2018: приметы и запреты

    Приметы на счастье и удачу

    Существует также ряд примет, которые позволяют узнать, что ждет в будущем году, не прибегая к гаданиям.

    Например, считается, что если в Крещение вы услышите лай собак, то предстоящий год сулит вам богатство. А если незамужняя девушка, выйдя из дома 19 января, первым встретит молодого мужчину, то в ближайший год она выйдет замуж, а если старика или ребенка — то в этом году замужества не будет.

    Хорошей приметой считалось попасть в крещенскую ночь под снегопад. Она сулит счастье, радость и богатство.

    А еще считалось, что человек, крещенный 19 января, будет счастлив всю жизнь. Счастливую и долгую семейную жизнь сулит и брак, заключенный в Крещение.

    Крещение 2018: приметы и запреты

    Запреты на Крещение

    Также в народе существовал ряд запретов для Крещения. В Крещенский сочельник и сам праздник запрещалось выносить что-то из дома, давать или брать взаймы, чтобы не испытывать материальных проблем в течение года.

    Также в Крещение нельзя стирать, полоскать, да и в целом заниматься физическим трудом и делами по дому.

    Под запретом ссоры, слезы, жалобы, сплетни, сквернословие.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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