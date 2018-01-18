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Россия
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Политика
Грызлов призвал Донбасс готовиться к обороне: США разрешили Киеву войну
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    Грызлов призвал Донбасс готовиться к обороне: США разрешили Киеву войну

    20:20  18 Января 2018
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    США дали санкцию на военное решение конфликта в Донбассе — Грызлов

    Минск, 18 января. Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов считает, что Соединенные Штаты фактически Киеву разрешение на войну, на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом. По его словам, закон о реинтеграции Донбасса, принятый на Украине, принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Киеву.

    «Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», — сказал политик.

    Грызлов добавил, что закон о Донбассе является еще одним доказательством нежелания Киева найти политические компромиссы и стремления властей незалежной «выскочить из неудобных минских соглашений». Он также указал на то, что для Донбасса это сигнал о вынужденной необходимости готовиться к обороне.

    Закон признает «оккупированными» территории Донбасса, контролируемые Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), и называет Россию «страной-агрессором» и «оккупантом». Также закрепляется термин «российская агрессия». 

    Как заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооруженных сил страны.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #украина #грызлов #реинтеграция донбасса
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