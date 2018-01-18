Грызлов призвал Донбасс готовиться к обороне: США разрешили Киеву войну

Минск, 18 января. Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов считает, что Соединенные Штаты фактически Киеву разрешение на войну, на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом. По его словам, закон о реинтеграции Донбасса, принятый на Украине, принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Киеву.

«Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», — сказал политик.

Грызлов добавил, что закон о Донбассе является еще одним доказательством нежелания Киева найти политические компромиссы и стремления властей незалежной «выскочить из неудобных минских соглашений». Он также указал на то, что для Донбасса это сигнал о вынужденной необходимости готовиться к обороне.

Закон признает «оккупированными» территории Донбасса, контролируемые Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), и называет Россию «страной-агрессором» и «оккупантом». Также закрепляется термин «российская агрессия».

Как заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооруженных сил страны.