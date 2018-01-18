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Украина
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Выборы 2018
«Он вернул русским ощущение значимости»: Познер объяснил высокий рейтинг Путина
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    «Он вернул русским ощущение значимости»: Познер объяснил высокий рейтинг Путина

    19:50  18 Января 2018
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    «Он вернул русским ощущение значимости»: Познер объяснил высокий рейтинг Путина

    Москва, 18 января. Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что более 73% россиян готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

    Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал данные ВЦИОМ, а также объяснил, почему кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обладает высоким рейтингом среди россиян.

    По мнению Познера, главной причиной высокого доверия россиян Владимиру Путину являются возвращение России статуса мировой державы, а также чувство гордости за свою страну, которое было утрачено в 90-е годы.

    «Чувство оскорбленности и какого-то неуважения, несомненно, в обществе очень сильно ощущалось. И вдруг появился человек, который, потерпев недолго, дал понять Западу, что так обращаться с Россией нельзя, что у РФ есть свои интересы и что больше терпеть подобного рода обращение с собой Россия не позволит. Я думаю, что это — главная причина популярности Владимира Владимировича»,  — сказал Познер в комментарии Nation News.

    Он также добавил, что причинами высокого рейтинга Владимира Путина является постепенное улучшение уровня жизни граждан и личное обаяние действующего главы государства.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства РФ Владимир Путин принимает участие в выборах президента в качестве самовыдвиженца.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #познер #выборы-2018
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