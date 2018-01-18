«Он вернул русским ощущение значимости»: Познер объяснил высокий рейтинг Путина

Москва, 18 января. Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что более 73% россиян готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал данные ВЦИОМ, а также объяснил, почему кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обладает высоким рейтингом среди россиян.

По мнению Познера, главной причиной высокого доверия россиян Владимиру Путину являются возвращение России статуса мировой державы, а также чувство гордости за свою страну, которое было утрачено в 90-е годы.

«Чувство оскорбленности и какого-то неуважения, несомненно, в обществе очень сильно ощущалось. И вдруг появился человек, который, потерпев недолго, дал понять Западу, что так обращаться с Россией нельзя, что у РФ есть свои интересы и что больше терпеть подобного рода обращение с собой Россия не позволит. Я думаю, что это — главная причина популярности Владимира Владимировича», — сказал Познер в комментарии Nation News.

Он также добавил, что причинами высокого рейтинга Владимира Путина является постепенное улучшение уровня жизни граждан и личное обаяние действующего главы государства.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства РФ Владимир Путин принимает участие в выборах президента в качестве самовыдвиженца.