Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

Москва, 18 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористы в Сирии и Ираке получили технологии синтеза боевых отравляющих веществ.

Глава МИД РФ отметил, что Москва обеспокоена нарастающей угрозой «химического» терроризма на территории Ирака и Сирии.

«Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ», — сказал Лавров.

Стоит отметить, что ранее Минобороны РФ неоднократно заявляли об использовании террористами отравляющих химических веществ в Сирии. В конце октября Госдепартамент США признал, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) используют химическое оружие в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.