Лавров: Страны Запада закрывают глаза на изготовление химоружия в Сирии и Ираке

Москва, 18 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что некоторые страны Запада закрывают глаза на факты изготовления и применения химического оружия в Сирийской республик и Ираке. По словам министра, это противоречит ряду резолюций Совета Безопасности ООН.

Так, выступая на заседании СБ ООН, глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, Россия неоднократно предлагала принять резолюцию СБ ООН.

«К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами, выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска», — заключил глава МИД РФ.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ликвидация химического оружия в Сирии предотвратила удары ракетами США, а также смену власти в стране.