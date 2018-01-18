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Это не просто история, это цепляет: блогер призывает «воскресить» СССР на Олимпиаде в Пхенчхане
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    Это не просто история, это цепляет: блогер призывает «воскресить» СССР на Олимпиаде в Пхенчхане

    22:44  18 Января 2018
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    Это не просто история, это цепляет: блогер призывает «воскресить» СССР на Олимпиаде в Пхенчхане

    В конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, разрешив отдельным российским спортсменам, не замешанным в допинговых скандалах, выступить на Играх в нейтральном статусе без использования флага и гимна РФ.

    Официальный экипировщик сборной России компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы для атлетов из РФ, которая могла бы удовлетворить требованиям МОК. Вопрос будет обсуждаться в рабочей группе МОК по России, как и поступившее ранее предложение разрешить российским спортсменам использовать в Пхенчхане советскую символику. Идея нарядить наших олимпийцев в форму, напоминающую о временах СССР, принадлежит блогеру Вадиму Манукяну, который опубликовал соответствующую петицию, собравшую уже несколько тысяч подписей. В комментарии Федеральному агентству новостей Манукян рассказал, что идея петиции под названием «Символику СССР на Олимпиаду в Пхенчхане» связана с самым кассовым российским фильмом «Движение вверх» о победе наших баскетболистов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. «Это не просто наша история, это то, что до сих пор цепляет», — говорится в петиции Манукяна.

    Кадр из фильма "Движение вверх"

    «Я, безусловно, не ожидал, что мое обращение будет рассмотрено на специальной комиссии МОК по атлетам из России, это для меня приятный сюрприз, — отметил Вадим в беседе с корреспондентом ФАН. — По сути, вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане должен быть рассмотрен до 28 января, но не думаю, что МОК будет с этим затягивать до финишной ленточки. Стоит учитывать, что Россия является правопреемницей СССР, и, если нашим спортсменам разрешат использовать советскую символику, это будет мощным ударом по всем допинговым обвинениям, а нас и наших олимпийцев такое решение еще больше сплотит».

    По словам блогера, если наши олимпийцы пройдут по олимпийской арене в форме времен СССР, это станет изящным и неожиданным ответом на все антироссийские акции последних месяцев.

    «Эту кампанию травли, которую начал [информатор WADA Григорий] Родченков и подхватил [автор доклада по якобы «госпрограмме» допинга в РФ Ричард] Макларен, Россия сможет обратить в свою пользу и снова, как это уже было в 1972 году, победить наперекор всему, — отметил Вадим Манукян. — Колоссальный успех фильма «Движение вверх» говорит о том, что наши люди действительно скучают по той эпохе и гордятся великими победами времен СССР. Пришло время снова напомнить международным организациям, что Россия сильна своими людьми и их несгибаемой волей».

    Информатор WADA Григорий Родченков

    По словам собеседника ФАН, напоминание о временах СССР показало бы, что никакими санкциями Россию не сломить.

    «В последнее время появилось ощущение, что Россию хотят задушить санкциями по всем фронтам. Экономические не принесли желаемого результата, и Запад решил обратить свои взоры на спорт. Сначала ударили по самым незащищенным спортсменам — по нашим паралимпийцам. Это, безусловно, был очень болезненный и неожиданный удар. Однако, увидев, что это не сработало, спортивные функционеры начали бороться за то, чтобы российский спорт вовсе убрать с мировой карты спортивных побед, оставив спортсменов-одиночек под «нейтральным флагом» один на один с бездушной машиной мировых спортивных федераций.

    С дубиной не нужно бороться при помощи оружия, против нее нужно действовать креативными идеями. Чем больше россиян поймет, что от их идей зависит будущее страны, тем больше интересных предложений будет поступать. Как говорилось в старой пословице, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ну, а как ее обходить — это каждый должен решить для себя сам», — отметил Вадим Манукян.

    Сможет ли нестандартная идея блогера составить конкуренцию крупной компании по производству спортивной одежды, узнаем в ближайшее время.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Анна Кириллова
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    #мок #олимпийские игры #олимпиада-2018
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