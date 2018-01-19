Президентские выборы 2018: штаб общественной поддержки Путина открыли в Кемерове
Кемерово, 19 января. Штаб общественной поддержки и общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в Кемерове.
Сопредседателями регионального штаба стали ректор КемГУ Александр Просеков, который является доверенным лицом российского лидера, и председатель Общественной палаты региона Ирина Рондик.
«На сегодняшний день в городах и районах Кемеровской области свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина оставили свыше 20 000 человек», — сообщил Просеков.
Общественная приемная кандидата в президенты будет работать со вторника по субботу и принимать предложения по улучшению работы органов власти и собирать данные о нуждах избирателей, пишет «Газета Кемерова».
Напомним, Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в марте. Для того чтобы получить допуск к выборам, самовыдвиженцам необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей до 31 января. Окончательный список кандидатов в президенты Центризбирком озвучит к 10 февраля.