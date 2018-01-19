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Политика
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Россия
Президентские выборы 2018: штаб общественной поддержки Путина открыли в Кемерове
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    Президентские выборы 2018: штаб общественной поддержки Путина открыли в Кемерове

    15:03  19 Января 2018
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    Президентские выборы 2018: штаб общественной поддержки Путина открыли в Кемерове

    Кемерово, 19 января. Штаб общественной поддержки и общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в Кемерове.

    Сопредседателями регионального штаба стали ректор КемГУ Александр Просеков, который является доверенным лицом российского лидера, и председатель Общественной палаты региона Ирина Рондик.

    «На сегодняшний день в городах и районах Кемеровской области свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина оставили свыше 20 000 человек», — сообщил Просеков.

    Общественная приемная кандидата в президенты будет работать со вторника по субботу и принимать предложения по улучшению работы органов власти и собирать данные о нуждах избирателей, пишет «Газета Кемерова».

    Напомним, Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в марте. Для того чтобы получить допуск к выборам, самовыдвиженцам необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей до 31 января. Окончательный список кандидатов в президенты Центризбирком озвучит к 10 февраля.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #кемерово #штаб #выборы-2018
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