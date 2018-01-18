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Дамаск подтвердил участие своих представителей в переговорах по Сирии в Вене
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    Дамаск подтвердил участие своих представителей в переговорах по Сирии в Вене

    19:23  18 Января 2018
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    Дамаск подтвердил участие своих представителей в переговорах по Сирии в Вене

    Дамаск, 18 января. Представители правительства САР согласились принять участие в очередном раунде межсирийских переговоров в Вене. Такой информацией поделился заместитель специального посланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

    «Правительство САР согласилось принять участие во встрече в Вене 25-26 января», — цитирует Рамзи РИА Новости.

    Представитель Организации объединенных наций подчеркнул, что главным условием участия в переговорах является отсутствие предварительных условий. Рамзи отметил, что такова принципиальная позиция ООН.

    В то же время заместитель Стаффана де Мистуры заявил, что рассчитывает на то, что переговоры в Вене и Конгресс национального диалога Сирии в Сочи будут дополнять друг друга.

    Рамзи заверил, что ООН находится в постоянном контакте с российской стороной. Он отметил, что важнейший вопрос, касающийся конституции Сирии, будет обсуждаться уже в Сочи, а не в Вене.

    Отметим, ранее стало известно, что представители правительства САР и члены оппозиции ближневосточного государства едва ли пообщаются во время переговоров в столице Австрии. 

    Напомним, масштабные переговоры по Сирии в Сочи пройдут в конце января. Ожидается, что в рамках Конгресса национального диалога слово будет предоставлено всем представителям сирийского общества. Инициатором проведения Конгресса, посвященного сирийскому урегулированию, является президент России Владимир Путин.

    Российский лидер неоднократно отмечал, что мероприятие имеет смысл только в том случае, если и представители официальной власти, и сирийской оппозиции примут участие в Конгрессе и будут вести диалог, не ставя предварительных условий.   

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #сочи #вена #урегулирование #конгресс национального диалога
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