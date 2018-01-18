Москва, 18 января. Украина фактически вышла из минских договоренностей после принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса и возложила обязанности по содержанию «оккупированных» территорий Донбасса на Россию. Так считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Он напомнил, что Киев и раньше не выполнял принятые в Минске соглашения, а после принятия нового закона они стали необязательны к исполнению.

«При этом, ряд противоречий между Россией и Украиной этим законом не сняты. Объявляя Россию «агрессором», Украина сохраняет с Москвой дипломатические отношения, не расторгает договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и так далее», — заявил эксперт.

Он отметил, что Киев четыре года провозглашал ДНР и ЛНР «террористическими» организациями, однако любопытно, что в законе данное определение не закреплено.

По мнению эксперта, принятием закона украинские власти пытаются снять с себя ответственность и возложить на Россию обязанности по содержанию Донбасса.

«На них напали, они жертва, что позволяет им требовать компенсации. Как на «оккупанта» на Россию возлагаются все обязанности содержать этот «оккупированный» регион, а с себя всю ответственность снимают», — цитирует Суздальцева Infox.ru.

Напомним, Верховная рада 18 января приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, закрепив за Россией определение «страна-агрессор», а территории ЛНР и ДНР назвав «оккупированными». При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.