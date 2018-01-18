18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Курды призвали РФ и США обозначить позицию относительно действий Турции в Сирии
Политика
Пушков указал на «парадокс» украинского закона о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков указал на «парадокс» украинского закона о реинтеграции Донбасса

    19:02  18 Января 2018
    148

    Пушков указал на «парадокс» украинского закона о реинтеграции Донбасса

    Москва, 18 января. Принятие Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса является парадоксом, учитывая, что Киев не намерен разрывать дипотношения с Россией, несмотря на признание ее «агрессором». Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    По его словам, закон о реинтеграции подрывает минские соглашения и разрешает президенту Украины использовать армию в Донбассе «под предлогом борьбы с сепаратизмом».

    «Закон подрывает Минские соглашения, предусматривает их серьезную ревизию», — заявил Пушков в эфире телеканала «Россия 24».

    Он подчеркнул, что разрыв диптоношений с Россией грозит 3,5 миллионам украинцев, которые ездят в Россию на заработки, серьезными последствиями.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса свидетельствует о нежелании Киева решить ситуацию в регионе мирным путем. По его словам, закон призван развязать руки «украинской военщине», которая сможет начать боевые действия на якобы законных основаниях, сообщает «Свободная пресса».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #пушков #реинтеграция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

      20:30 18 Января 2018 46
      Читать
      19:11
      Сегодня

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом
      15:16
      Сегодня

      Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне
      13:46
      Сегодня

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»
      10:54
      Сегодня

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 29501

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3382

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34281

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8019

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7603
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      403
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      631
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      8883
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      866