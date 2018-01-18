Пушков указал на «парадокс» украинского закона о реинтеграции Донбасса

Москва, 18 января. Принятие Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса является парадоксом, учитывая, что Киев не намерен разрывать дипотношения с Россией, несмотря на признание ее «агрессором». Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, закон о реинтеграции подрывает минские соглашения и разрешает президенту Украины использовать армию в Донбассе «под предлогом борьбы с сепаратизмом».

«Закон подрывает Минские соглашения, предусматривает их серьезную ревизию», — заявил Пушков в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что разрыв диптоношений с Россией грозит 3,5 миллионам украинцев, которые ездят в Россию на заработки, серьезными последствиями.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса свидетельствует о нежелании Киева решить ситуацию в регионе мирным путем. По его словам, закон призван развязать руки «украинской военщине», которая сможет начать боевые действия на якобы законных основаниях, сообщает «Свободная пресса».