Сирия против оккупации США: Тиллерсон объявил о решении неопределенно долго «гостить» в САР

Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Стэндфордском университете заявил о том, что Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Сирии на неопределенный срок. С другой стороны, госсекретарь отметил, что террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) уже находятся на грани полного уничтожения. Для чего же тогда Вашингтону вновь продлевать срок своего пребывания на территории арабской республики? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул, что официальные лица уже неоднократно делали подобные заявления, оправдывая свое присутствие необходимостью добить последние разрозненные отряды ИГИЛ1. Доля правды прозвучала лишь в прошлогоднем высказывании Джеймса Мэттиса, который назвал условием вывода войск из САР достижение успеха в рамках Женевского процесса, заметил эксперт в комментарии для ФАН. Но надо учитывать, что успехом для американской стороны является отстранение законного президента САР Башара Асада и раздел страны на части.

«В Сирии американцы уже создали более десяти опорных пунктов, некоторые из которых достаточно крупные. У них там есть и аэродромы, на которых можно принимать и боевые, и военно-транспортные самолеты. То, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска даже после разгрома ИГИЛ, впервые было заявлено еще даже до того, как наш президент Владимир Путин сообщил об уничтожении «Исламского государства» в САР. Министр обороны США тогда оправдывал присутствие американских войск тем, что в стране еще сохраняются остатки террористической группировки. Но также он подчеркнул, что военные Соединенных Штатов останутся в регионе до момента позитивного завершения переговоров в Женеве. Что имеется в виду? Совершенно очевидно — смена режима. Это Вашингтон ранее и выдвигал как свою цель в САР. Когда это произойдет, силы Соединенных Штатов, может быть, уйдут из Сирии. Именно так и стоит понимать это заявление главы Пентагона», — заметил наш собеседник.

Эта задача до сих пор не выполнена, поэтому США будут стремиться к тому, чтобы сохранить свое военное присутствие в арабской республике и в дальнейшем, уверен востоковед. Эту цель преследовал еще Барак Обама, и ее же придерживается нынешний лидер Дональд Трамп.

«С начала сирийского конфликта, с 2011-го года, тогда еще администрация президента Обамы заявляла, что Башар Асад должен уйти, что он якобы тиран, который воюет против собственного народа. И такая политика, направленная на смещение неугодного правительства, продолжается. Задачи Соединенных Штатов тут достаточно ясны: официальный Дамаск является союзником Ирана, который для стратегического партера США в регионе, Израиля, и самого Вашингтона — главный геополитический противник. Ослабление Тегерана путем приведения других сил к власти в САР либо путем расчленения этой республики — ключевая цель Штатов и их союзников», — отмечает историк.

Сейчас американцы поддерживают курдские силы, используя Курдистан как точку опоры в регионе. Один из их новых проектов — создание так называемых «Сил безопасности границы» — как и все предыдущие направлен на расчленение Сирии, а именно на выход из состава страны курдской Рожавы, подчеркивает Борис Долгов.

«В настоящий момент Соединенные Штаты сотрудничают с Сирийскими демократическими силами (SDF). Напомню о недавнем заявлении Пентагона о том, что будет создаваться 30 тысячный корпус из вооруженных формирований для якобы защиты границ САР, а если точнее — границ между Турцией и Курдистаном. Это уже фактически путь к расколу Сирии. Мы знаем, что внутри этих анклавов работают американские специалисты, и там уже были созданы некие структуры местной власти. С этим связаны стратегические интересы США, и потому их войска пока будут оставаться в САР, прикрываясь борьбой с остатками групп ИГИЛовцев. Им нужно какое-то прикрытие, потому что их пребывание в республике незаконно, ведь Вашингтон не имеет ни приглашения со стороны легитимного правительства Сирии, ни мандата ООН», — напомнил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.