Дамаск и оппозиция Сирии не планируют контактов в Вене

Москва, 18 января. Прямых переговоров между представителями правительства САР и членами оппозиции на встрече по сирийскому урегулированию в Вене 25-26 января не планируется. Об этом рассказал заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов.

Он отметил, что обе делегации приглашены на мероприятие, однако их общение маловероятно.

«Де Мистура (специальный посланник ООН по Сирии — прим. ФАН) приглашает две делегации, с которыми он будет работать раздельно», — приводит РИА Новости комментарий замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Богданов подчеркнул, что именно на таком формате проведения очередного раунда межсирийских переговоров настояли в ООН.

Напомним, переговоры по Сирии в Вене начнутся 25 января. Изначально планировалось, что очередной раунд обсуждения сирийской проблематики пройдет в Женеве, однако в итоге мероприятие было решено перенести в столицу Австрии по логистическим и организационным соображениям.

Отметим, в конце января в Сочи состоится Конгресс национального диалога Сирии. В этом мероприятии традиционно принимают участие представители всех слоев сирийского общества. Инициатором проведения Конгресса является президент РФ Владимир Путин.