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Президентские выборы в России: ЦИК и мониторинговая группа СПЧ договорились о сотрудничестве
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    Президентские выборы в России: ЦИК и мониторинговая группа СПЧ договорились о сотрудничестве

    18:56  18 Января 2018
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    Президентские выборы в России: ЦИК и мониторинговая группа СПЧ договорились о сотрудничестве

    Москва, 18 января. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и мониторинговая группа, созданная в президентском Совете по правам человека (СПЧ), договорились о взаимодействии на предстоящих выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

    Накануне состоялось заседание представителей Центризбиркома РФ с мониторинговой рабочей группой СПЧ. В ходе совещания были проработаны вопросы организации и наблюдения на выборах президента РФ.

    «Была достигнута договоренность, о том, что, как и в прошлые годы, мониторинговая группа по выборам СПЧ будет работать в тесном контакте и при содействии ЦИК России», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что в конце октября состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе встречи члены Совета предложили признать организации, наблюдающие за выборами в России, социально ориентированными некоммерческими. Глава государства поддержал идею СПЧ, пообещав, внимательно изучить все инициативы Совета, касающиеся организации выборов.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на пост президента России в качестве самовыдвиженца.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #цик #выборы-2018
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