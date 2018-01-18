Главы Генштабов ВС РФ и Турции обсудили перспективы сотрудничества в Сирии

Москва, 18 января. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел встречу с коллегой из Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы ведомств обсудили военное сотрудничество между Россией и Турцией, а также затронули ряд актуальных вопросов, касающихся обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе.

Напомним, 16 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии. Глава государства отметил, что благодаря усилиям Москвы и Анкары были достигнуты соглашения о режиме прекращения огня и созданы зоны деэскалации, что стало хорошей основой для развития политического процесса в Сирии.