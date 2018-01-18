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Мир готовится к Великой депрессии, которая будет хуже той, что была в 1930-х — СМИ
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    Мир готовится к Великой депрессии, которая будет хуже той, что была в 1930-х — СМИ

    19:54  18 Января 2018
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    Мир готовится к Великой депрессии, которая будет хуже той, что была в 1930-х

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям ознакомиться с переводом статьи Джеймса Рикардса The Bubble That Could Break the World («Пузырь, который может разрушить мир»), опубликованной на портале Daily Reckoning.

    Наблюдаемый сегодня стремительный подъем экономики США и европейских держав может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, который произошел в 1929 году. Этот крах повлечет за собой длительный период экономического спада и неминуемое снижение уровня жизни людей во всем мире. По ряду значимых экономических показателей состояние современной глобальной экономики полностью соответствует моменту перед началом Великой депрессии (1929-1933).

    Сравнивая сегодняшние показатели с данными, относящимися к катастрофе 1929 года, можно заключить, что нынешняя ситуация выглядит даже хуже, так как она может повлечь за собой внезапные огромные потери для инвесторов: мир готовится к Великой депрессии, которая будет хуже той, что была в 1930-х.

    Рассмотрим, например, скорректированный коэффициент Шиллера PE, или CAPE (коэффициент цена-прибыль в расчете за последние десять лет). Этот PE-коэффициент был изобретен лауреатом Нобелевской премии, экономистом Йельского университета Робертом Шиллером. CAPE имеет несколько выигрышных конструктивных особенностей, которые отличают его от обычных коэффициентов PE, популяризированных волками с Уолл-стрит. На этом графике показана динамика CAPE.

    При изучении графика на ум сразу же приходят два вывода. Во-первых, в настоящий момент CAPE находится на том же уровне, что и в 1929 году прямо перед биржевым крахом, после которого последовала Великая депрессия. Во-вторых, сегодня значение CAPE выше, чем перед кризисом 2008 года. Ничто не говорит нам о том, что рынок обязательно рухнет завтра, но сегодняшнее значение CAPE находится на отметке, превышающей его медианное значение за 137 лет на 182%. Можно заключить, что кредитный пузырь действительно существует.

    Конечно, это далеко не первый кредитный пузырь в истории. Приведем небольшой пример. Когда в 2000 году инвесторы осознали, что сайт Pets.com никогда не станет следующим Amazon, и что это лишь обычная компания-новичок с отрицательным денежным потоком, то ее акции упали на 98% за 9 месяцев после IPO и до начала процедуры банкротства. Психология и поведение инвесторов изменились в одно мгновение. Кредитный пузырь лопается, когда пересыхает поток поступающего кредита.

    Федеральный резерв не станет повышать процентные ставки лишь для того, чтобы лопнуть пузырь — они вообще не будут заморачиваться поиском пузырей, а просто будут наводить порядок после того, как этот пузырь лопнет. Но Федрезерв будет повышать ставки по другим причинам, в числе которых есть иллюзорная Кривая Филлипса, которая предполагает взаимосвязь между низкой безработицей и высокой инфляцией. Рост ставок может привести к разрыву кредитного пузыря.

    Мир готовится к Великой депрессии, которая будет хуже той, что была в 1930-х

    Другая причина схлопывания кредитных пузырей — это увеличение убытков по кредитам. Проблемы с кредитами в одном секторе приводят к ужесточению условий кредитования во всех секторах, что в свою очередь заканчивается экономическими рецессиями и коррекциями на рынках акций. В каком пузыре мы сейчас находимся? За чем должны наблюдать инвесторы, чтобы иметь возможность понять, когда этот пузырь лопнет?

    Возможно, следует следить за монетарной политикой? Милтон Фридман сказал как-то, что монетарная политика действует с временным лагом. Федрезерв силой насыщал экономику легкими деньгами под нулевую ставку с 2008 по 2015 год и под аномально низкие ставки с тех пор. Теперь появились побочные эффекты. В дополнение к нулевым процентным ставкам Федрезерв напечатал почти 4 трлн новых долларов. Инфляция не проявила себя в потребительских ценах, но она показала себя в ценах активов. Акции, облигации, недвижимость — все это взлетело вверх.

    Теперь Федрезерв пытается заставить этот механизм крутиться в обратном направлении. Они забирают свои дешевые кредиты и уменьшают базовую денежную массу. Условия кредитования уже начинают влиять на реальную экономику. Потери по студенческим кредитам стремительно растут, и эта динамика мешает формированию домохозяйств и географической мобильности выпускников. Потери нарастают и в секторе автокредитования, в результате чего создаются помехи для роста продаж новых автомобилей. Эти проблемы не пройдут бесследно для экономики, а значит, следующий удар придется по ипотечным кредитам. Затем последует экономическая рецессия. На фоне кредитных потерь и ужесточения условий кредитования рынок акций начнет корректироваться.

    Мир готовится к Великой депрессии, которая будет хуже той, что была в 1930-х

    Никто точно не знает, когда это произойдет, но готовиться к этим событиям нужно прямо сейчас. Как только рынок начнет корректироваться, действовать будет уже слишком поздно.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #кредит #федеральный резерв #кредитный пузырь #великая депрессия #коэффициент шиллера pe
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