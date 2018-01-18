Сирия сегодня: САА нейтрализовала эмира «Аль-Каиды», боевики ССА готовят атаку на Африн

Сирия, 18 января. Поддерживаемые Турцией боевики готовят наступление против курдов в северной Сирии; сирийская армия уничтожила высокопоставленного эмира «Аль-Каиды»1, командовавшего тренировочным лагерем боевиков в Идлибе; сирийский журналист опроверг захват ИГИЛ1 города в Идлибе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ССА готовит наступление на Афринский кантон

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые турецкими военными, завершают подготовку к крупному наступлению на курдских бойцов в районе Африна, расположенном в северной части провинции Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

«Мы готовы к битве, которая начнется через несколько дней, чтобы освободить наших [братьев] курдов в Африне от сепаратистских групп. Мы поддерживаем их, помогаем им», — прокомментировал ситуацию командир боевиков.

Накануне турецкая артиллерия атаковала позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне. В ответ на готовящуюся атаку в Африн прибыло подкрепление курдской полиции, чтобы помочь отразить атакую ССА.

Между тем, заместитель министра иностранных дел Сирии заявил, что силы ПВО и наземных войск Сирийской армии готовы отразить турецкую агрессию против сирийской земли.

В Идлибе нейтрализован эмир «Аль-Каиды»

На фоне продолжающихся боев на востоке провинции Идлиб военные армии Башара Асада нейтрализовали эмира «Аль-Каиды», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Уроженец Египта Абу Хамза Аль-Масри был одним из самых высокопоставленных лидеров «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в группе коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). Лидер террористов был ликвидирован артиллерийским ударом САА на востоке провинции Идлиб.

Точным местом смерти Аль-Масри считается военная база «Абу-Духур», которая по-прежнему находится под контролем вооруженных экстремистских группировок. По данным сирийской армии на базе проходила встреча командиров, на которой Аль-Масри присутствовал.

«Карьера» Абу Хамза Аль-Масри в рядах террористов была разнообразной. Он был эмиром, полевым командиром боевиков, вербовщиком и тренером. До прихода в ряды «Хайят Тахрир аш-Шам» шесть лет назад (сразу после 16 лет пребывания в египетской тюрьме) Аль-Масри действовал в Афганистане и Пакистане. В Сирии Аль-Масри был ранен в западном Алеппо и потерял способность ходить, что не мешало ему заниматься подготовкой новой волны боевиков.

Агентство отмечает, что он был нейтрализован еще несколько дней назад, однако информация получила подтверждение именно сейчас.

ИГИЛ здесь нет

Сирийский журналист опроверг захват ИГИЛ города в Идлибе

Во второй половине дня журналист, работающий на Вооруженные силы Сирии, опубликовал видеозапись, опровергающую захват разрозненными группировками «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) стратегического города Синджар в провинции Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar

Репортер сообщил, что все сообщения, в которых утверждалось, что террористы ИГ захватили или даже вошли в Синджар на юге Идлиба, являются ложными. Он добавил, что ситуация на фронте Синджара относительно спокойна, еще раз доказывая, что ИГ не атакует город.

1 Организация запрещена на территории РФ.