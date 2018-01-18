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Новости Сирии
Курды призвали РФ и США обозначить позицию относительно действий Турции в Сирии
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Сирия сегодня: САА нейтрализовала эмира «Аль-Каиды», боевики ССА готовят атаку на Африн
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    Сирия сегодня: САА нейтрализовала эмира «Аль-Каиды», боевики ССА готовят атаку на Африн

    19:42  18 Января 2018
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    Сирия сегодня: САА нейтрализовала эмира «Аль-Каиды», боевики ССА готовят атаку на Африн

    Сирия, 18 января. Поддерживаемые Турцией боевики готовят наступление против курдов в северной Сирии; сирийская армия уничтожила высокопоставленного эмира «Аль-Каиды»1, командовавшего тренировочным лагерем боевиков в Идлибе; сирийский журналист опроверг захват ИГИЛ1 города в Идлибе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ССА готовит наступление на Афринский кантон

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые турецкими военными, завершают подготовку к крупному наступлению на курдских бойцов в районе Африна, расположенном в северной части провинции Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    «Мы готовы к битве, которая начнется через несколько дней, чтобы освободить наших [братьев] курдов в Африне от сепаратистских групп. Мы поддерживаем их, помогаем им», — прокомментировал ситуацию командир боевиков.

    Накануне турецкая артиллерия атаковала позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне. В ответ на готовящуюся атаку в Африн прибыло подкрепление курдской полиции, чтобы помочь отразить атакую ССА.

    Между тем, заместитель министра иностранных дел Сирии заявил, что силы ПВО и наземных войск Сирийской армии готовы отразить турецкую агрессию против сирийской земли.

    В Идлибе нейтрализован эмир «Аль-Каиды»

    На фоне продолжающихся боев на востоке провинции Идлиб военные армии Башара Асада нейтрализовали эмира «Аль-Каиды», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Уроженец Египта Абу Хамза Аль-Масри был одним из самых высокопоставленных лидеров «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в группе коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). Лидер террористов был ликвидирован артиллерийским ударом САА на востоке провинции Идлиб.

    Точным местом смерти Аль-Масри считается военная база «Абу-Духур», которая по-прежнему находится под контролем вооруженных экстремистских группировок. По данным сирийской армии на базе проходила встреча командиров, на которой Аль-Масри присутствовал.

    «Карьера» Абу Хамза Аль-Масри в рядах террористов была разнообразной. Он был эмиром, полевым командиром боевиков, вербовщиком и тренером. До прихода в ряды «Хайят Тахрир аш-Шам» шесть лет назад (сразу после 16 лет пребывания в египетской тюрьме) Аль-Масри действовал в Афганистане и Пакистане. В Сирии Аль-Масри был ранен в западном Алеппо и потерял способность ходить, что не мешало ему заниматься подготовкой новой волны боевиков. 

    Агентство отмечает, что он был нейтрализован еще несколько дней назад, однако информация получила подтверждение именно сейчас.

    В Идлибе нейтрализован эмир «Аль-Каиды»

    ИГИЛ здесь нет

    Сирийский журналист опроверг захват ИГИЛ города в Идлибе

    Во второй половине дня журналист, работающий на Вооруженные силы Сирии, опубликовал видеозапись, опровергающую захват разрозненными группировками «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) стратегического города Синджар в провинции Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar

    Репортер сообщил, что все сообщения, в которых утверждалось, что террористы ИГ захватили или даже вошли в Синджар на юге Идлиба, являются ложными. Он добавил, что ситуация на фронте Синджара относительно спокойна, еще раз доказывая, что ИГ не атакует город.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #игил #курды #идлиб #аль-каида #африн #сад #тахрир аш-шам #аа #афринский кантон
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