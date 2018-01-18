Донбасс сегодня: наступление и диверсии ВСУ

Донбасс, 18 января. 152-мм артиллерия бьет по югу ДНР. Диверсионная активность ВСУ возросла в обеих республиках и на их границах. Украинские СМИ якобы «доказали российское вторжение». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горячими точками на карте Донбасса в минувшие сутки стали Коминтерново, Докучаевск и три населенных пункта на донецком направлении в ДНР. Впервые с начала новогоднего перемирия киевские подразделения нанесли удар 152-мм артиллерией по югу Донецкой народной республики.

Кроме того, при обстреле Докучаевска с применением минометов и гранатометов разрушены два частных домостроения. А в поселке Ясное (район Докучаевска) 560 домов и котельная обесточены из-за повреждения украинским снарядом высоковольтной линии.

Диверсионная активность ВСУ

При относительном снижении огневой активности вооруженных сил Украины Киев переходит к активизации диверсионно-подрывной деятельности. Такие сообщения приходят как из Донецка, так и из Луганска.

Военные народной милиции ЛНР недавно провели инспекцию района Светлодарской дуги. По результатам проверки выявлено увеличение провокационных мероприятий скрытого характера со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп.

Донецкая разведка получила от своих источников в управлении СБУ по Донецкой области аналогичные данные. Стало известно о работе двух украинских диверсионных групп на территории ДНР. В задачи этих ДРГ входят подрывы военной техники и проведение терактов на военных объектах республики.

ВСУ продолжают подготовку к наступлению

Сообщение об украинских диверсантах дополняется информацией, полученной разведкой оборонных ведомств ДНР и ЛНР. Появилась информация о переброске новых сил и средств украинской армии к линии фронта. Тактика, по данным разведки республик Донбасса, может быть следующей — украинские диверсанты в решающий момент наносят удар изнутри, чем пытаются дезориентировать военных ДНР и ЛНР и отвлечь их внимание, а в это время передовые подразделения ВСУ начинают наступательную операцию.

Например, Луганскую народную республику в прямом смысле, обкладывают киевскими силовиками со всех трех направлений. По границам ЛНР выстраиваются дополнительные опорные пункты, осуществляется подвоз материальных средств и боеприпасов, укрепляется личным составом каждая бригада ВС Украины в зоне ответственности луганчан.

На южном направлении Донецкой народной республики также происходит наращивание сил украинской армии. Кроме того, по всей линии фронта военными обеих республик фиксируется оборудование ложных позиций вооруженных сил Украины, что также свидетельствует о возможности скорого наступления киевских силовиков. Ложные позиции, как и проведение диверсионно-террористических актов внутри ДНР и ЛНР, призваны рассеять внимание при отражении возможных атак, предупреждает разведка республик Донбасса.

Закон о «деоккупации» принят

В четверг украинский парламент принял закон «О реинтеграции Донбасса». Несмотря на вчерашний провал при попытке Рады принять этот закон, на этот раз украинские депутаты проголосовали практически единогласно. То, что Россию признали «страной-агрессором», в принципе, было ожидаемо и не стало сюрпризом. Остановимся на «гуманитарном» аспекте документа.

Фактически, положения закона полностью развязывают руки украинским военным на части территории Донбасса, которую контролирует Киев. Ограничивается большинство гражданских прав и свобод населения этих территорий, а украинским военным предоставляется практически неограниченная власть, вплоть до расстрела гражданских, не имеющих при себе пропусков между зонами, на которые поделена территория Донбасса. Также вводится понятие «фильтрационные меры» для гражданских и военных лиц, которые хоть как-то связаны с ДНР и ЛНР, а по сути — для большинства жителей украинской части Донбасса.

Это далеко не все нововведения для жителей подконтрольной ВСУ Донетчины и Луганщины. Но вывод, который можно сделать из вышеизложенного, а также на основании развединформации, приведенной выше, однозначен — в ближайшее время в Донбассе может начаться большая война, и спровоцирована она будет именно украинской стороной.

Украинские СМИ: «Российское вторжение доказано»

На фоне всеобщей эйфории украинского политикума от принятия долгожданного закона «О реинтеграции Донбасса» украинские СМИ со ссылкой на некие аккаунты в Twitter сообщили о «железных» доказательствах «российского вторжения», которое якобы имело место летом 2014 года.

На фотографиях, опубликованных сетевыми изданиями, видно, как, предположительно, в сторону ЛНР по территории России движется колонна гуманитарного конвоя. Рядом с колонной якобы находится «лагерь вторжения» российских войск, которые, по утверждению украинских журналистов, вот-вот войдут на территорию Донбасса.

Но это самое «вот-вот» украинские СМИ так и не показали, а нахождение военной техники и контингента российской армии на территории Российской Федерации не является нарушением каких-либо норм и международных законов.