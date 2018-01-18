ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на президентские выборы-2018

Москва, 18 января. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации призвала избирателей проявлять осторожность и быть бдительными в связи с появлением поддельных приглашений на выборы. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома России.

По данным ведомства, в некоторых городах России распространяются поддельные приглашения на выборы от имени главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«В подъездах, местах массового скопления людей и через Интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Ранее Центральная избирательная комиссия России предупредила кандидатов в президенты РФ об уголовной ответственности за махинации с подписями избирателей. В ЦИК подчеркнули, что ведомство будет обращаться в Следственный комитет и прокуратуру в случае обнаружения махинаций в подписных листах кандидатов в президенты России.