Путин ведет РФ вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров Владимир Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что. Ректор МГТУ имени Баумана и доверенное лицо президента Анатолий Александров считает , что российский лидерведет страну вперед, несмотря ни на что. Невзирая на экономические кризисы и политическое давление Запада, действующий президент успешно противостоит всем вызовам. Также Александров отметил значительные успехи в промышленности, которых удалось добиться России.

Верховная рада признала Россию «агрессором» Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу , Россия на Украине теперь признана «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «оккупированными». Президент страны Петр Порошенко теперь может ввести в Донбасс войска без объявления войны. Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

Корреспондент ФАН запечатлел подготовку сирийской армии к операции в Гуте Корреспондент ФАН заснял подготовку сирийских правительственных сил к операции в Восточной Гуте. Операция должна обезопасить Дамаск от террористов. В настоящий момент продолжаются столкновения с радикальными исламистами в районе Джобар на окраине Дамаска. Напомним, в период новогодних праздников отряды так называемой вооруженной оппозиции взяли в кольцо окружения ключевую военную базу САА на южной окраине Хараста. Благодаря подкреплению осаду удалось снять.