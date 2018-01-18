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Новости Сирии
Курды призвали РФ и США обозначить позицию относительно действий Турции в Сирии
Политика
Видеодайджест новостей, вечер 18 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 18 января 2018 года

    Путин ведет РФ вперед, несмотря ни на что. Верховная рада признала Россию «агрессором». Корреспондент ФАН запечатлел подготовку сирийской армии к операции в Гуте. РФ готова продолжать работу с США по урегулированию в Сирии.
    18:40 18 Января 2018
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    Путин ведет РФ вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров

    Видеодайджест новостей, вечер 18 января 2018 года

    Ректор МГТУ имени Баумана и доверенное лицо президента Анатолий Александров считает, что российский лидер Владимир Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что.
    Невзирая на экономические кризисы и политическое давление Запада, действующий президент успешно противостоит всем вызовам. Также Александров отметил значительные успехи в промышленности, которых удалось добиться России.
     

    Верховная рада признала Россию «агрессором»

    Видеодайджест новостей, вечер 18 января 2018 года

    Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, Россия на Украине теперь признана «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «оккупированными». Президент страны Петр Порошенко теперь может ввести в Донбасс войска без объявления войны.
    Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины. 
     

    Корреспондент ФАН запечатлел подготовку сирийской армии к операции в Гуте

    Видеодайджест новостей, вечер 18 января 2018 года

    Корреспондент ФАН заснял подготовку сирийских правительственных сил к операции в Восточной Гуте. Операция должна обезопасить Дамаск от террористов.
    В настоящий момент продолжаются столкновения с радикальными исламистами в районе Джобар на окраине Дамаска.
    Напомним, в период новогодних праздников отряды так называемой вооруженной оппозиции взяли в кольцо окружения ключевую военную базу САА на южной окраине Хараста. Благодаря подкреплению осаду удалось снять.
     

    РФ готова продолжать работу с США по мирному урегулированию в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 18 января 2018 года

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что наша страна готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии. Антонов уверен, это взаимодействие необходимо для мирного урегулирования сирийского кризиса.
    «Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе», — сказал дипломат.

     

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