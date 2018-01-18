Путин ведет РФ вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
Ректор МГТУ имени Баумана и доверенное лицо президента Анатолий Александров считает
, что российский лидер Владимир Путин
ведет страну вперед, несмотря ни на что.
Невзирая на экономические кризисы и политическое давление Запада, действующий президент успешно противостоит всем вызовам. Также Александров отметил значительные успехи в промышленности, которых удалось добиться России.
Верховная рада признала Россию «агрессором»
Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу
, Россия на Украине теперь признана «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «оккупированными». Президент страны Петр Порошенко теперь может ввести в Донбасс войска без объявления войны.
Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.
Корреспондент ФАН запечатлел подготовку сирийской армии к операции в Гуте
В настоящий момент продолжаются столкновения с радикальными исламистами в районе Джобар на окраине Дамаска.
Напомним, в период новогодних праздников отряды так называемой вооруженной оппозиции взяли в кольцо окружения ключевую военную базу САА на южной окраине Хараста. Благодаря подкреплению осаду удалось снять.
РФ готова продолжать работу с США по мирному урегулированию в Сирии
Посол России в США Анатолий Антонов заявил
, что наша страна готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии. Антонов уверен, это взаимодействие необходимо для мирного урегулирования сирийского кризиса.
«Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе», — сказал дипломат.