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Курды призвали РФ и США обозначить позицию относительно действий Турции в Сирии
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    Главные новости 18 января

    19:00  18 Января 2018
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    Главные новости 18 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 18 января.

    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развязывает руки военным. «Украина собирается воевать»: глава ДНР отреагировал на принятый Радой закон о Донбассе.

    По мнению Андрея Климова, заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, признание России «страной-агрессором» грозит Киеву серьезными международно-правовыми последствиями. В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором».

    Купания на Крещение в Москве и Петербурге: адреса купелей, кому нельзя купаться, можно ли окунать в прорубь детей. Крещение 2018: адреса купелей, кому нельзя купаться, можно ли окунать в прорубь детей.

    Повышение цен на газ для жителей Украины является правильным шагом, потому что дополнительная прибыль будет поступать «в пользу государства». «Нафтогаз Украины» считает повышение цен на газ для населения позитивным для государства.

    В Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус, следующий по маршруту Самара — Шымкент. Погибли 52 человека. Автобус с пассажирами загорелся в Казахстане, погибли 52 человека.

    Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как «акт агрессии». Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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