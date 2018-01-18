Захарченко объяснил, кто из жителей ДНР может посещать Украину

Донецк, 18 января. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко дал разъяснения по указу о запрете выезда на Украину госслужащим.

Ранее Захарченко издал указ о запрете выезда на территорию, подконтрольную украинскому правительству работников государственной сферы республики.

Захарченко заверил, что все остальные жители ДНР, в том числе работающие пенсионеры, смогут выезжать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

«Выезжать могут пенсионеры, даже работающие, — объяснил глава ДНР. — Люди, занимающие руководящие должности в бюджетных организациях и государственных предприятиях, руководители администраций и большинство чиновников, то есть граждане, которые имеют отношение к государственным тайнам, не имеют права выезжать на Украину».

Напомним, что в октябре прошлого года МГБ ДНР представило диверсантов, которые попытались устроить подрыв кортежа министра доходов и сборов республики 23 сентября.