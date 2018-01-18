Власти Чехии закупили для школ карты Европы с российским Крымом

Прага, 18 января. В одной из школ Чехии отец будущего ученика обнаружил карту Европы с российским Крымом. Об этом житель Праги сообщил в своем микроблоге Twitter.

По словам мужчины, он пришел в школу, чтобы посмотреть место будущей учебы своего ребенка, и увидел там карту Европы с российским Крымом. Учительница объяснила ему, что карту прислали из министерства образования.

«Сегодня днем я зашел в школу, в которую будет ходить мой сын. А что там за карта Европы в классе? Педагог ее видела и принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство», — написал мужчина в своем микроблоге Twitter.

Dnes jsem zael do koly na Praze 1, kam bude chodit mj syn. A co tam maj za mapu Evropy ve td? Uitelka o tom v, omlouv se, ale pr jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) January 17, 2018





Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что в МИД Украины еще в ноябре знали об этих картах. Кроме того, ведомство сообщило властям Чехии о наличии данных карт в чешских школах. Перебийнис отметил, что производитель уже снял товар с продажи, однако большое количество карт осталось в качестве учебных пособий в школах Чехии.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.