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Премьер-министр Турции подтвердил начало наземной операции в сирийском Африне
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    Премьер-министр Турции подтвердил начало наземной операции в сирийском Африне

    12:14  21 Января 2018  /обновлено: 12:28  21 Января 2018
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    Премьер-министр Турции подтвердил начало наземной операции в сирийском Африне

    Анкара, 21 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало вторжения наземных войск на сирийскую территорию.

    Глава правительства Турции заявил в интервью телеканалу NTV, что операция наземной группировки войск в сирийском районе Африн началась в 11:00. Йылдырым подчеркнул, что армия Турции наступает из района Гюльбаба провинции Килис.

    Ранее командование турецкой армии сообщило, что операция «Оливковая ветвь» против курдского ополчения началась в субботу в 17:00 по московскому времени. 72 самолета ВВС Турции поразили 108 из 113 намеченных целей курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Дамаск резко осудил действия Турции в районе Африн, который является неотъемлемой частью Сирийской арабской республики.

    Ранее сообщалось, что Анкара приняла решение о проведении военной операции против курдского ополчения на севере провинции Алеппо после заявления Пентагона о намерении создать «пограничные силы безопасности», которым вменялось в обязанность установить контроль над сирийскими границами около Турции и Ирака. Данное формирование, которое в Турции назвали «новой террористической армией» под эгидой США, планировалось создать из курдов SDF.

    Премьер-министр Турции подтвердил начало наземной операции в сирийском Африне

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #турция #дамаск
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