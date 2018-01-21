Премьер-министр Турции подтвердил начало наземной операции в сирийском Африне

Анкара, 21 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало вторжения наземных войск на сирийскую территорию.

Глава правительства Турции заявил в интервью телеканалу NTV, что операция наземной группировки войск в сирийском районе Африн началась в 11:00. Йылдырым подчеркнул, что армия Турции наступает из района Гюльбаба провинции Килис.

Ранее командование турецкой армии сообщило, что операция «Оливковая ветвь» против курдского ополчения началась в субботу в 17:00 по московскому времени. 72 самолета ВВС Турции поразили 108 из 113 намеченных целей курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Дамаск резко осудил действия Турции в районе Африн, который является неотъемлемой частью Сирийской арабской республики.

Ранее сообщалось, что Анкара приняла решение о проведении военной операции против курдского ополчения на севере провинции Алеппо после заявления Пентагона о намерении создать «пограничные силы безопасности», которым вменялось в обязанность установить контроль над сирийскими границами около Турции и Ирака. Данное формирование, которое в Турции назвали «новой террористической армией» под эгидой США, планировалось создать из курдов SDF.