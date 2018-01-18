Выборы-2018: главой штаба Путина в Ингушетии стала директор НИИ гуманитарных наук

Нальчик, 18 января. Главой регионального избирательного штаба Владимира Путина в Ингушетии назначена директор НИИ гуманитарных наук Нина Барахоева. Об этом рассказали в отделении партии «Единая Россия».

«Региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина по Ингушетии, который расположен на улице Хрущева в столице республики — Магасе, возглавила директор Ингушского НИИ гуманитарных наук Нина Барахоева», — приводит РИА Новости комментарий представителя партии.

Отмечается также, что сопредседателями штаба стали ведущий сотрудник того же НИИ Висин-Гирей Танкиев, а также главред газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков и Герой труда России, доярка Марем Богатырева.

В штабе Путина в Ингушетии сообщили, что, несмотря на то, что он (штаб) только начал свою работу, местные жители уже проявили свою гражданскую позицию, посетив улицу Хрущева и поделившись предложениями по проведению избирательной кампании.

Напомним, седьмые выборы президента РФ пройдут 18 марта текущего года, избирательная кампания в России стартовала за три месяца до единого дня голосования, 18 декабря 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, что означает, что ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Команда Путина уже многократно перевыполнила этот план — по состоянию на 18 января в поддержку Путина по всей России было собрано более миллиона подписей.

Отметим, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина в президенты 12 января.