Дейр-эз-Зор, 18 января. На востоке Сирии продолжается кампания по вакцинации детей от полиомиелита.

В министерстве здравоохранения Сирии сообщили о том, что в провинции Дейр-эз-Зор продолжается кампания по вакцинации детей до пяти лет. В планах Минздрава привить 21 тысячу маленьких сирийцев.

Губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мухаммад Ибрагим Самра заявил, что власти страны оказывают населению региона, освобожденного от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), все необходимые услуги, включая медицинские. Чиновник подчеркнул, что кампания по вакцинации в ближайшее время стартует на востоке и западе провинции.

Отмечается, что военнослужащие РФ совместно с властями Сирии восстанавливают инфраструктуру в провинции Дейр-эз-Зор, особое внимание уделяется таким социальным объектам, как больницы и школы. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что после сокращение группировки войск в Сирии Россия продолжит оказывать поддержку САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.