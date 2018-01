National Interest сообщил о неготовности американцев к очередной большой войне

В одной из своих книг Стивен Кинзер описывал энтузиазм американцев по поводу интервенции в иностранные государства как прилив, который то приходит, то уходит.

Если это так, то прямо сейчас мы видим скорее песок и грязь, чем голубую воду, пишет Кристофер А. Пребл (Christopher A. Preble) в статье «Американцы не готовы к очередной большой войне» (Americans Aren’t Ready for Another Big War). Статья опубликована 17 января изданием The National Interest. Федеральное агентство новостей публикует перевод материала.

Американцы не хотят начинать никаких войн. Наоборот, они считают, что вмешательство США в дела других государств подорвало внутреннюю безопасность, и они хотят изменения курса. Так, исследования, совместно спонсируемые Институтом Чарльза Коха и центром издания National Interest, показали, что 51% американцев считают, что внешняя политика США после теракта 11 сентября сделала их менее защищенными. Американцы хотят, чтобы больше ресурсов было направлено на внутреннюю инфраструктуру, а не на внешние дела. Почти восемь из десяти респондентов выступают за выделение дополнительных средств на внутренние расходы вместо массированного наращивания военного бюджета.

Между тем, опрос, проведенный для комитета по ответственной внешней политике, показал, что почти 71% американцев хотят, чтобы их представители в конгрессе сдерживали интервенционистские порывы Вашингтона. Американцы считают, что война — это крайняя мера. Они хотят «четко определенные цели, чтобы оправдать военное вмешательство за рубежом, в том числе сроки и определение «победы»; [и] надзор и подотчетность со стороны конгресса в отношении того, где дислоцируются войска, и какие результаты достигаются за рубежом».

Подавляющее большинство американцев, согласно опросу, также хотят гарантий, что оружие и оборудование, предоставляемое другим странам, не используется в ущерб ни в чем не повинным гражданским лицам.

«Исследование показало, что 67,4% американских избирателей недовольны тем, что конгрессмены позволяют стране участвовать в конфликтах за границей без формального одобрения военных действий или даже дебатов», — объяснил эти данные пресс-секретарь комитета по ответственной внешней политике Билл Долбоу.

Как считают аналитики, президент США Дональд Трамп выиграл президентскую гонку не из-за своих внешнеполитических взглядов, как таковых, а из-за того, что многие избиратели считали, что страна идет не в том направлении.

Однако Дональд Трамп, несмотря на все обещания, так и не приступил к радикальной реструктуризации внешней политики страны. Он одобрил эскалацию войны в Афганистане и заявил, что американские войска останутся в Центральной Азии на неопределенный срок. Он увеличил численность американских войск в Европе, сохранил обширное военно-морское присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усилил американское участие в гражданских войнах в Сирии и Йемене. Он даже, кажется, готов начать войну на Корейском полуострове.

В конце XIX — начале XX века некоторые из самых ярых империалистов начали переосмысливать роль территориальной экспансии, осуществляемой путем военных завоеваний. Когда в 1904 году президенту США Теодору Рузвельту предложили взять под контроль Доминиканскую республику, он ответил:

«У меня столько же желания аннексировать ее, сколько у сытого удава проглотить дикобраза».

Далекие Филиппины были еще большей головной болью для Рузвельта. Он боялся реакции Японии.

«Американцы побаивались собственной империи и нервничали по поводу того, чего им может стоить их колониализм», — объясняет историк Дэвид Майерс.

Американцы нервничают по этому поводу до сих пор.

Я слышал достоверные сообщения, что высокопоставленные должностные лица, отвечающие за национальную безопасность в администрации Трампа, переживают из-за того, что аналитики указывают на отсутствие какого-либо жизнеспособного военного решения конфликта с Северной Кореей. Белый дом также обеспокоен, что исследования, оценивающие масштабы смертей и разрушений, которые могли бы произойти в случае войны с КНДР, подрывают доверие к американским угрозам, которые должны заставить Ким Чен Ына выполнить требования США.

Но, если это так, то винить аналитиков не за что. Президент Трамп и его советники по национальной безопасности должны понимать, что недовольство американского народа войнами вряд ли прекратится в ближайшее время. Короче говоря, президент должен пересмотреть свое отношение к военным решениям сложных и, возможно, трудноразрешимых проблем.

А если он и его советники продолжат верить, что войны нам чем-то помогут, общественность, вероятно, начнет искать новых лидеров, которые серьезно отнесутся к беспокойству американцев.