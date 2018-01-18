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Новости Сирии
Курды призвали РФ и США обозначить позицию относительно действий Турции в Сирии
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Сирия новости 18 января 19.30: население САР против вторжения Турции, курды укрепляют позиции в Алеппо
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    Сирия новости 18 января 19.30: население САР против вторжения Турции, курды укрепляют позиции в Алеппо

    19:30  18 Января 2018
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    Население САР против вторжения Турции

    Сирия, 18 января. Курды укрепляют позиции в кантоне Кобани к северо-востоку от Алеппо. КПП отрядов SDF**** подвергся нападению ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре. Мирные жители Африна выступают против вторжения Турции в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: проводят боевые вылеты в южной части провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили наступление у Харасты в Восточной Гуте Дамаска.

    «Исламское государство»1: организовало взрыв к востоку от города Абу Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора; напало на КПП курдов близ населенного пункта Аль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась ракетному обстрелу САА на окраине города Аль-Латамина к северу от Хамы.

    «Джейш Аль-Ислам»***** : потеряла несколько позиций в районе населенного пункта Аль-Нашабия на северо-востоке Дамаска.

    Курды: начали укреплять свои позиции в кантоне Кобани в Алеппо; подверглись обстрелу турецких сил в северо-западной части Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Новостное агентство Damascus Now сообщает о том, что в районе населенного пункта Хараста, расположенного на территории оазиса Восточная Гута, возобновилось наступление Сирийской арабской армии (САА). Параллельно правительственные подразделения продвигаются у города Аль-Нашабия, где в последнее время отмечались боестолкновения с группировкой «Джейш Аль-Ислам». Сообщается, что силам САР удалось отбить у радикалов «Армии Ислама» несколько стратегических позиций. Информации о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало.

    Между тем произошла сильная ветряная буря, нанесшая значительный ущерб Сирии. В нескольких провинциях по всей стране нет доступа к Интернету, в силу чего затруднилась возможность передачи сообщений о военных действиях. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    После того как несколько часов назад турецкая армия обстреляла опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в районе Джараблуса в кантоне Кобани, Военный совет Манбиджа начал спешно укреплять свои позиции у границы с Турцией. По словам активистов Отрядов народной самообороны (YPG), сотни бойцов вместе с военной техникой выдвинулись в направлении пограничных районов, чтобы усилить линии обороны. Напомним, ожидается, что наступление Турции в Алеппо начнется в ближайшее время.

    Между тем сирийское Министерство иностранных дел предупредило Турцию о том, что в случае если турецкие войска вторгнутся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР), Дамаск будет считать это актом агрессии и нарушением суверенитета страны и примет необходимые меры.  Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). Однако турецкая сторона продолжает вести огонь по позициям курдов в Африне, передает Twitter-канал (rudaw_arabic). В ответ на это сирийские граждане, проживающие на данных территориях, вышли на демонстрации против вторжения Турции.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Оппозиционный новостной портал Masar Press Net сообщает о том, что к востоку от города Абу Кемаль один из мирных жителей подорвался на мине, установленной террористами «Исламского государства», и в результате полученных травм скончался. Напомним, данные территории практически полностью находятся под контролем Сирийской демократической армии (SDF), за исключением районов пустыни, где все еще укрываются оставшиеся боевики террористической группировки. Поиски виновников случившегося уже ведутся.

    Между тем ИГИЛовцы, состоящие в числе «спящих ячеек», совершили новое нападение на один из контрольно-пропускных пунктов курдских подразделений в районе поселения Аль-Бахра, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (GuiNBFHqUkbtlVl). О потерях со стороны «демократической армии» пока не сообщалось.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    После небольшого перерыва российские ВКС возобновили боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) в районе военного аэропорта «Абу Духур» на северо-востоке провинции Идлиб. В результате нескольких воздушных атак ВКС РФ вооруженная оппозиция понесла существенные потери, и правительственные силы продолжили развивать наступление, продвигаясь в сторону Алеппо. По информации агентства новостей Al Masdar News, силы Башара Асада вот-вот начнут штурм нескольких населенных пунктов, отделяющих САА от проправительственных отрядов, действующих на юго-западе провинции Алеппо.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Новостное агентство Masar Press Net, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает о новых вооруженных столкновениях между боевиками вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции на окраине города Аль-Латамина. Сообщается, что вслед за российскими военными самолетами удары по огневым позициям и командным пунктам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1***, возглавляющей альянс «Тахрир Аш-Шам», нанесли правительственные войска. Информации о нанесенном боевикам уроне не поступало.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Информагентство Al Masdar News передает, что в районе сирийско-иракской границы все еще сохраняется военное присутствие боевиков «Исламского государства». По предварительным данным, несколько небольших отрядов террористов оказались в западне между поддерживаемой Соединенными Штатами Демократической армией Сирии (SDF) и вооруженными силами Ирака в районе границы между сирийской Хасакой и иракской Ниневией. Отмечается, что данные территории практически полностью безлюдны, вследствие чего ИГИЛовцам пока удается скрываться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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