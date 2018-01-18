Паралимпийская чемпионка Савченко объяснила, почему проголосует за Путина

Санкт-Петербург, 18 января. Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, за кого планирует голосовать на предстоящих выборах президента России, которые пройдут 18 марта.

«Я уже давно определилась, за кого буду голосовать. За Владимира Путина. При нем я начала заниматься спортом профессионально и, что касается именно спорта, а также паралимпийского движения, в частности, произошли большие изменения в лучшую сторону. Да, какие-то сферы отстают, но это, я убеждена, связана с руководителями на местах. Путин, как руководитель, показывает себя с лучшей стороны. Альтернатив ему лично я не вижу», — отметила она.

«Бойкот выборов? Если это сделать, то потом кандидаты, призывавшие не идти на выборы, первыми будут кричать, что выборы были проведены неправильно. Нужно приходить и голосовать, потому что без голосования народного мнения никто не увидит. В моем окружении основная масса будет голосовать за Путина, но есть и те, кто отдаст свой голос другим кандидатам. Важно, что люди придут, выполнят свой гражданский долг и выразят свое мнение. Не ходя, люди делают хуже только себе. Бойкот — детские шалости, а не поступки взрослых людей. Такое, знаете, школьное, «а давайте не пойдем и урок отменят». Не отменят, а вам всем потом поставят «двойку» и «энку», — добавила Савченко.

Напомним, на выборы в качестве самовыдвиженца идет президент России Владимир Путин. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч.