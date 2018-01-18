18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе
Украина
Пролог будущей трагедии: Донбасс реинтегрирован. Колонка Олега Денежки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пролог будущей трагедии: Донбасс реинтегрирован. Колонка Олега Денежки

    22:34  18 Января 2018
    1167

    Теперь Россия — «страна-агрессор», а Донбасс реинтегрирован. Колонка Олега Денежки

    То, что было ожидаемо с самого начала, стало реальностью: Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За весьма пространным названием кроется пролог будущей трагедии. Точнее — ее продолжения. Новый год не принес в Донбасс новых реалий.

    Итак, Россия и раньше официально считалась на Украине «страной-агрессором», а территории Донбасса, неподконтрольные Киеву, — «оккупированными». Теперь наша страна «получила» удостоверяющий это «документ-сертификат».

    «Оккупация» — термин не абстрактный, а вполне конкретный. Он предполагает вторжение на территорию государства вооруженных сил. Этимология термина латинская (occupatio) и означает занимание вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территорией.

    Есть нюанс, который для украинской стороны важен. Оккупация — это временный контроль. В этом и смысл документа. Он оправдывает Киев в его попытках обойти минские договоренности. Цитирую:

    «Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями».

    Теперь Россия — «страна-агрессор», а Донбасс реинтегрирован. Колонка Олега Денежки

    Недра, пространство, морские воды. О жителях Донбасса и их правах — ни слова. Отнять все, а людей забирайте, кто хочет. Но минские соглашения все же упоминаются. Депутаты вернули в текст упоминание о соглашениях. Об этом заявил перед голосованием докладчик по законопроекту, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

    «В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта», — вещал депутат с трибуны Верховной рады.

    Более того, норма статьи 7 принятого закона предусматривает, что «во время осуществления органами государственной власти мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и «Комплекса мер» 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования».

    То есть боевые действия, обстрелы и вылазки ВСУ обеспечиваются новым законом как гарантия выполнения минских соглашений. Положение войны — как гарантия ее прекращения. Вы удивлены? Я нет. Это Киев, и у него логика, как неевклидова геометрия Лобачевского: параллельные линии пересекаются легко и непринужденно. Как и мысли украинских законодателей.

    Кроме того, документ устанавливает какой-то совсем особый порядок въезда украинцев на «временно оккупированные» территории. На границе с ДНР и ЛНР формируются секторы безопасности. То есть прежние блокпосты были секторами опасности? Украинским силовикам предполагается предоставить какие-то особые полномочия. Ранее они грабили просто так, а теперь что? Каннибализм?

    Теперь Россия — «страна-агрессор», а Донбасс реинтегрирован. Колонка Олега Денежки

    Но главная изюминка, вишенка и, не побоюсь этого слова, маслинка нового закона в ином. На Россию возлагается ответственность за материальный ущерб, нанесенный Украине, а также за моральный и материальный ущерб, причиненный людям, проживающим на этих территориях. «Временная оккупация» со стороны России в документе называется незаконной, она «не создает никаких территориальных прав» для Москвы. И, согласно документу, Киев вправе применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Этими силами руководит Генштаб Вооруженных сил Украины.

    Перевожу с русского письменного на русский мыслительный: дайте денег, и мы это все дело прекратим. Отчаявшись состричь хоть что-то с Запада, уставшего кормить Украину, Киев решил шантажировать Россию. И ведь не устали депутаты. Могут работать, если хотят. Но пока одни, имея депутатскую зарплату, служебную квартиру в Киеве с правом приватизации и полный соцпакет, принимают формальные законы, гарантирующие продолжение войны, другие возвращаются домой инвалидами без копейки государственной помощи. А некоторые и не возвращаются. 

    Вот это и есть — европейские ценности.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #россия #донбасс #украина #реинтеграция донбасса
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

      20:30 18 Января 2018 171
      Читать
      19:11
      Вчера

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом
      15:16
      Вчера

      Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне
      13:46
      Вчера

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»
      10:54
      Вчера

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Вчера

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 31625

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3425

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34403

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8060

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7631
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1065
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      752
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      9544
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      882