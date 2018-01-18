Пролог будущей трагедии: Донбасс реинтегрирован. Колонка Олега Денежки

То, что было ожидаемо с самого начала, стало реальностью: Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За весьма пространным названием кроется пролог будущей трагедии. Точнее — ее продолжения. Новый год не принес в Донбасс новых реалий.

Итак, Россия и раньше официально считалась на Украине «страной-агрессором», а территории Донбасса, неподконтрольные Киеву, — «оккупированными». Теперь наша страна «получила» удостоверяющий это «документ-сертификат».

«Оккупация» — термин не абстрактный, а вполне конкретный. Он предполагает вторжение на территорию государства вооруженных сил. Этимология термина латинская (occupatio) и означает занимание вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территорией.

Есть нюанс, который для украинской стороны важен. Оккупация — это временный контроль. В этом и смысл документа. Он оправдывает Киев в его попытках обойти минские договоренности. Цитирую:

«Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями».

Недра, пространство, морские воды. О жителях Донбасса и их правах — ни слова. Отнять все, а людей забирайте, кто хочет. Но минские соглашения все же упоминаются. Депутаты вернули в текст упоминание о соглашениях. Об этом заявил перед голосованием докладчик по законопроекту, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта», — вещал депутат с трибуны Верховной рады.

Более того, норма статьи 7 принятого закона предусматривает, что «во время осуществления органами государственной власти мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и «Комплекса мер» 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования».

То есть боевые действия, обстрелы и вылазки ВСУ обеспечиваются новым законом как гарантия выполнения минских соглашений. Положение войны — как гарантия ее прекращения. Вы удивлены? Я нет. Это Киев, и у него логика, как неевклидова геометрия Лобачевского: параллельные линии пересекаются легко и непринужденно. Как и мысли украинских законодателей.

Кроме того, документ устанавливает какой-то совсем особый порядок въезда украинцев на «временно оккупированные» территории. На границе с ДНР и ЛНР формируются секторы безопасности. То есть прежние блокпосты были секторами опасности? Украинским силовикам предполагается предоставить какие-то особые полномочия. Ранее они грабили просто так, а теперь что? Каннибализм?

Но главная изюминка, вишенка и, не побоюсь этого слова, маслинка нового закона в ином. На Россию возлагается ответственность за материальный ущерб, нанесенный Украине, а также за моральный и материальный ущерб, причиненный людям, проживающим на этих территориях. «Временная оккупация» со стороны России в документе называется незаконной, она «не создает никаких территориальных прав» для Москвы. И, согласно документу, Киев вправе применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Этими силами руководит Генштаб Вооруженных сил Украины.

Перевожу с русского письменного на русский мыслительный: дайте денег, и мы это все дело прекратим. Отчаявшись состричь хоть что-то с Запада, уставшего кормить Украину, Киев решил шантажировать Россию. И ведь не устали депутаты. Могут работать, если хотят. Но пока одни, имея депутатскую зарплату, служебную квартиру в Киеве с правом приватизации и полный соцпакет, принимают формальные законы, гарантирующие продолжение войны, другие возвращаются домой инвалидами без копейки государственной помощи. А некоторые и не возвращаются.

Вот это и есть — европейские ценности.