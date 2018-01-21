Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта

Дамаск, 21 января. В пригороде Дамаска Хараста продолжаются столкновения между вооруженными группировками и военными Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей побывала на передовой в Восточной Гуте и пообщалась с бойцами САА.

Военные сообщили корреспонденту ФАН, что силы сирийской армии продолжают наступление вблизи транспортного управления, а также взяли под контроль ряд зданий. Кроме того, на помощь бойцам прибыло подкрепление. Конфронтация между сирийской армией и экстремистами на оси Харасты обострилась с продвижением правительственных сил, пытающихся снять осаду со здания транспортного управления.

Эскалация в окрестностях Дамаска продолжается несмотря на встречи оппозиции и делегации сирийского правительства в Астане и создание зон деэскалации в Восточной Гуте Дамаска, провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо, и Хама.

Как отметил один из военных, рано или поздно Сирия одержит победу в этой войне с терроризмом.

«Мы находимся на линии фронта, которая выходит на поля Думы и Харасты. На данный момент проходят военные операции САА и союзников. Наши продвигают свои позиции в сторону Харасты, — рассказал корреспонденту ФАН один из бойцов армии Башара Асада. — Те земли, что вы видите перед собой, — это все вражеские территории, но продвижение идет. И, несмотря на ответные обстрелы боевиков из различных видов оружия, таких как ракеты, танки или гранатометы, мы все еще стабильны, и победа будет за Сирией».

Второй сирийский военный более подробно рассказал о ходе боев.