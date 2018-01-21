Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта
Дамаск, 21 января. В пригороде Дамаска Хараста продолжаются столкновения между вооруженными группировками и военными Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей побывала на передовой в Восточной Гуте и пообщалась с бойцами САА.
Военные сообщили корреспонденту ФАН, что силы сирийской армии продолжают наступление вблизи транспортного управления, а также взяли под контроль ряд зданий. Кроме того, на помощь бойцам прибыло подкрепление. Конфронтация между сирийской армией и экстремистами на оси Харасты обострилась с продвижением правительственных сил, пытающихся снять осаду со здания транспортного управления.
Эскалация в окрестностях Дамаска продолжается несмотря на встречи оппозиции и делегации сирийского правительства в Астане и создание зон деэскалации в Восточной Гуте Дамаска, провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо, и Хама.
Как отметил один из военных, рано или поздно Сирия одержит победу в этой войне с терроризмом.
«Мы находимся на линии фронта, которая выходит на поля Думы и Харасты. На данный момент проходят военные операции САА и союзников. Наши продвигают свои позиции в сторону Харасты, — рассказал корреспонденту ФАН один из бойцов армии Башара Асада. — Те земли, что вы видите перед собой, — это все вражеские территории, но продвижение идет. И, несмотря на ответные обстрелы боевиков из различных видов оружия, таких как ракеты, танки или гранатометы, мы все еще стабильны, и победа будет за Сирией».
Второй сирийский военный более подробно рассказал о ходе боев.
«В ответ на то, что творят боевики в районах Хараста и Дума, в ответ на такие действия, как обстрел военных частей, нарушение перемирия, обстрелы мирных жителей в районе Дахият Аль Асад, САА и союзники начали военную операцию по ликвидации боевиков из этих районов, — подчеркнул собеседник ФАН. — Вчера и сегодня САА освободила много земель и фабрик, которые были захвачены боевиками. Здесь мы находимся для того, чтобы следить за боевиками и атаковать их. Мы правильно распределили военных вокруг нашего штаба для того, чтобы боевики не смогли к нам подобраться. И где бы мы ни заметили вооруженных боевиков, мы пытаемся сразу решить эту проблему. И по воле Аллаха мы победим».