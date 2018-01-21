18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Автозаправкам в Краснодарском крае начнут присваивать звезды
Сирия эксклюзив
Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта

    10:00  21 Января 2018
    1396

    Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта

    Дамаск, 21 января. В пригороде Дамаска Хараста продолжаются столкновения между вооруженными группировками и военными Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей побывала на передовой в Восточной Гуте и пообщалась с бойцами САА.

    Военные сообщили корреспонденту ФАН, что силы сирийской армии продолжают наступление вблизи транспортного управления, а также взяли под контроль ряд зданий. Кроме того, на помощь бойцам прибыло подкрепление. Конфронтация между сирийской армией и экстремистами на оси Харасты обострилась с продвижением правительственных сил, пытающихся снять осаду со здания транспортного управления.

    Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта

    Эскалация в окрестностях Дамаска продолжается несмотря на встречи оппозиции и делегации сирийского правительства в Астане и создание зон деэскалации в Восточной Гуте Дамаска, провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо, и Хама.

    Как отметил один из военных, рано или поздно Сирия одержит победу в этой войне с терроризмом.

    «Мы находимся на линии фронта, которая выходит на поля Думы и Харасты. На данный момент проходят военные операции САА и союзников. Наши продвигают свои позиции в сторону Харасты, — рассказал корреспонденту ФАН один из бойцов армии Башара Асада. — Те земли, что вы видите перед собой, — это все вражеские территории, но продвижение идет. И, несмотря на ответные обстрелы боевиков из различных видов оружия, таких как ракеты, танки или гранатометы, мы все еще стабильны, и победа будет за Сирией».

    Сирия: бойцы САА в Харасте рассказали ФАН о буднях на линии фронта

    Второй сирийский военный более подробно рассказал о ходе боев.

    «В ответ на то, что творят боевики в районах Хараста и Дума, в ответ на такие действия, как обстрел военных частей, нарушение перемирия, обстрелы мирных жителей в районе Дахият Аль Асад, САА и союзники начали военную операцию по ликвидации боевиков из этих районов, — подчеркнул собеседник ФАН. — Вчера и сегодня САА освободила много земель и фабрик, которые были захвачены боевиками. Здесь мы находимся для того, чтобы следить за боевиками и атаковать их. Мы правильно распределили военных вокруг нашего штаба для того, чтобы боевики не смогли к нам подобраться. И где бы мы ни заметили вооруженных боевиков, мы пытаемся сразу решить эту проблему. И по воле Аллаха мы победим».

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Нур Молхем
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #алеппо #дамаск #хама #латакия #идлиб #восточная гута #дума #хараста #дахият аль-асад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      СМИ рассказали о планах США включить Россию в программу «Звездные войны»

      10:56 21 Января 2018 365
      Читать
      10:46
      Сегодня

      Сирия: турецкие танки вошли в Африн
      21:45
      Вчера

      Дамаск осудил бомбардировку Африна турецкими ВВС
      21:45
      Вчера

      Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне

      19:41
      Вчера

      Генштаб Турции сообщил о 108 пораженных целях в сирийском Африне
      19:33
      Вчера

      В Анкере сообщили, когда турецкие военные покинут Африн

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 37612

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3896

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      36338

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8732

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      8156
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      11:23   21 Января 2018
      3288
      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      8:11   21 Января 2018
      2734
      Поставки США вооружения проамериканским силам привели к операции Турции в Сирии — Минобороны РФ

      Поставки США вооружения проамериканским силам привели к операции Турции в Сирии — Минобороны РФ

      19:14   20 Января 2018
      1928
      Сирия: ВВС Турции нанесли более 25 авиаударов по Африну

      Сирия: ВВС Турции нанесли более 25 авиаударов по Африну

      17:46   20 Января 2018
      2293