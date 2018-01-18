Евросоюз намекнул Киеву на приостановку безвизового режима

Киев, 18 января. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом может быть отменен, если Киев не создаст Высший антикоррупционный суд в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на комментарий представителя ЕС по вопросам внешней политики.

В Брюсселе заявили, что закон об антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом Украины Петром Порошенко, не соответствует обязательствам Киева и рекомендациям Венецианской комиссии, которые были сделаны в октябре 2017 года. Кроме того, представитель ЕС намекнул на приостановку безвизового режима, если Киев не внесет изменения в законопроект.

Он также добавил, что Евросоюз тесно сотрудничает с США и Международным валютным фондом в вопросе создания антикоррупционного суда. Кроме того, принятие закона об антикоррупционном суде необходимо для выполнения безвизовых требований.

«Его создание... требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга за механизмом визовой приостановки», — говорится в комментарии.

Напомним, в конце декабря президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Позднее Международный валютный фонд и Всемирный банк заявили, что принятие данного законопроекта в редакции Порошенко, является недопустимым, так как пункты этого документа противоречат обязательствам Киева перед международными партнерами.