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Александр Кожевников: Благодаря Путину мы вернулись в Россию
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    Александр Кожевников: Благодаря Путину мы вернулись в Россию

    18:15  18 Января 2018
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    Александр Кожевников: Благодаря Путину мы вернулись в Россию

    Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Кожевников в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как за последние десять лет изменилось положение дел в российском хоккее, почему он благодарен президенту Владимиру Путину за возвращение в Россию, а также зачем идти на выборы.

     — Вы уже определились с кандидатом, за которого проголосуете 18 марта 2018 года?

     — Конечно. На 400 процентов. Естественно, это Владимир Владимирович. Мы вернулись из других стран благодаря этому человеку.

     — А почему вы решили голосовать именно за Путина?

     — Я был вынужден жить в Америке. И смог вернуться. Потому что этот человек привел страну в нормальное состояние. После разрухи 90-х годов. После распада Советского Союза, растворения России. Когда он только пришел, было понятно, что приведет страну к стабильности и к росту.

     — Сейчас вы наблюдаете какой-то рост, положительные изменения в хоккее после 90-х?

     — Вся страна была в разрухе, что уж о спорте говорить. И в хоккее сейчас наблюдается прогресс. Конечно, не полностью все восстановлено.  Потому что он же не может контролировать все – и хоккей и всю страну. Но прогресс налицо – Лигу создали, людей привлекаем, специалистов, школ много. Люди могут выбрать, куда им идти. Вопросы, конечно, есть, но они всегда будут. Одним днем все не решается. Мы сейчас находимся в начале движения. Но самое главное, что оно есть и стабилизировалось. 

     — Вы считаете интерес к хоккею вырос за последнее время?

     — Конечно. Владимир Владимирович – молодец. Он сам его популяризирует. Он ведь всего 10 лет назад встал на коньки. В 50 лет встать на коньки – это уникальнейшая вещь. Ведь как он уже катается и играет. И ведь он не каждый день этим может заниматься – ему надо думать о стране, о людях. Это вызывает уважение. Это еще раз доказывает, что если у человека есть стремление к чему-то, если он хочет добиться чего-то, он это делает. Поэтому, наверное, у людей и есть доверие к нему. Потому что он что-то делает.

    Александр Кожевников: Благодаря Путину мы вернулись в Россию

     — Сейчас появились люди, которые не смогли сами зарегистрироваться в качестве кандидатов на пост президента и теперь призывают бойкотировать выборы. Как вы к этому относитесь?

     — Да я просто не понимаю – значит, они не в этой стране должны жить. Я может грубо скажу – если призывают к бойкоту, значит они не хотят свою страну видеть сильной, уважаемой. Россию, наверное, не хотят видеть – вот что я могу сказать о них. Все должны идти на выборы, хотят высказаться против кого-то – пусть выскажутся. Отдайте голос за кого-то. Но надо идти всем. А то не ходят на выборы, а потом жалуются – у нас одно плохо, второе. Ребята, вы о чем говорите? Вы же не голосовали, вам не интересно это было. Не надо критиканством заниматься.

    Напомним, седьмые в истории России выборы первого лица государства состоятся 18 марта текущего года. Избирательная кампания, предшествующая им, находится в самом разгаре. Как свидетельствуют данные социологических опросов, большинство россиян в единый день голосования намерены поддержать своим голосом действующего президента России Владимира Путина.

    По информации ВЦИОМ, если бы выборы президента России должны были пройти в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы более 81% россиян. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #хоккей #прогресс #выборы-2018 #кожевников
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