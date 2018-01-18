В администрации Порошенко назвали его возможных преемников

Киев, 18 января. Украинское издание «Левый берег» сообщило, что между президентом Петром Порошенко и его вторым сроком встанет Запад.

В статье украинского издания отмечается, что на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года, у Петра Порошенко практически нет шансов на победу. Эту провальную ситуацию глава Украины обеспечил себе сам. Об этом журналистам рассказал анонимный источник в администрации президента.

«Между Порошенко и его вторым сроком встанет Запад. Мы все уже это понимаем, просто пока никто не говорит вслух. Единственное, что радует - альтернативного Петру Алексеевичу кандидата у Запада пока нет», — пишет издание.

Среди возможных преемников Порошенко источник издания в президентской администрации назвал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, музыканта Святослава Вакарчука и даже актера Владимира Зеленского, отметив, что команда действующего президента будет «сбивать их на взлете» при попытке начать свои предвыборные кампании.

Победной стратегии для предстоящих выборов, отмечает «Левый берег», у Порошенко попросту нет. Он не может похвастаться повышением социальных стандартов, экономическим прорывом, победой над коррупцией или прекращением войны на юго-востоке страны.