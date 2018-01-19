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Украина
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Россия
Выборы 2018. Рейтинг и интрига: Шмаков объяснил, почему россиянам надо голосовать
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    Выборы 2018. Рейтинг и интрига: Шмаков объяснил, почему россиянам надо голосовать

    3:00  19 Января 2018
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    Выборы 2018 рейтинг и интрига: Шмаков объяснил, зачем россиянам надо голосовать

    Приближаются президентские выборы 2018, которые пройдут в России 18 марта. Подавляющее преимущество Владимира Путина перед конкурентами очевидно, при этом в президентских выборах присутствует очень важная интрига, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

    «Разговоры, что все уже якобы предрешено, являются абсолютно неправильными, — отметил Михаил Шмаков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы с вами беседуем 18 января — за два месяцы до президентских выборов. Еще абсолютно неясен весь список кандидатов, допущенных Центральной избирательной комиссией к участию в выборах президента Российской Федерации. Когда будет общий список, а в нем явно будет больше десяти кандидатов, то, естественно, появится свободная конкуренция».

    По словам главы ФНПР, то, что Владимир Путин является бесспорным лидером, не уменьшает важности участия всех граждан в выборах-2018.

    «Безусловно, кандидат Владимир Путин — это действующий президент, и вся деятельность этого человека, его заслуги перед страной ясно показывают, что он — лучший кандидат, который в ходе выборов только укрепит свои позиции, — отметил Шмаков. — Но идти голосовать надо в том числе и для того, чтобы посмотреть, какие идеи, какие платформы поддерживаются населением. Напомню, в списке кандидатов есть люди с иногда прямо противоположными платформами, предложениями, идеями. Так что предстоящие выборы президента России — это в некоторой степени большой референдум о будущем страны».

    Выборы 2018 рейтинг и интрига: Шмаков объяснил, зачем россиянам надо голосовать

    Президентские выборы, по словам Михаила Шмакова, позволят оценить, какова популярность тех или иных идей, которые обсуждаются в нашем обществе.

    «По результатам выборов можно будет, например, посмотреть, какой процент населения выступает за либеральные ценности. Если таких людей всего 2 %, то это исчезающая величина. А если есть какие-то предложения, которые наберут 15-20% голосов, значит, может быть, людей, которые выражают эти взгляды, стоит пригласить в правительство, или часть их программ включить в общую программу для страны на будущее, и т.д. Поэтому необходимо всем идти на выборы, чтобы высказать свое мнение. Это и есть народовластие, это и есть демократия, это и есть управление страной от имени всего народа, от имени всех граждан», — резюмировал Михаил Шмаков.

    Ранее «Газета.ру» собрала данные, как кандидаты, которым ЦИК разрешил начать собирать подписи, ведут свою избирательную кампанию. Также появилась информация, что один из кандидатов — лидер Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что уже собрал необходимое количество подписей для регистрации его в качестве кандидата в президенты на выборах-2018.

    Судя по первому в 2018 году опросу, который проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 8 по 10 января, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее время, за Владимира Путина проголосовал бы 81,1% избирателей, которые точно примут участие в голосовании.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #шмаков #выборы-2018
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