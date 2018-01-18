Шойгу провел конструктивную встречу по Сирии с главами генштаба и нацразведки Турции

Москва, 18 января. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг встретился с начальником генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром и главой турецкой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

Они обсудили темы, представляющие интерес как для Москвы, так и для Анкары, уделив особое внимание вопросам Ближнего Востока, в частности - положению дел на территории Сирии.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана» — приводит ТАСС комментарий министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что общение прошло в конструктивном ключе.

Напомним, ранее стало известно, что Акар и Фидан летят в Москву в том числе, чтобы провести встречу с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Отмечалось, что российская и турецкая сторона наверняка обсудят проведение Конгресса национального диалога Сирии, который состоится в Сочи в конце текущего месяца.

Мероприятие должно стать одним из главных переговорных процессов по сирийской проблематике в первой части 2018 года, инициатором проведения Конгресса является президент России Владимир Путин.