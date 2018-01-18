Турчинов рассказал о новых возможностях ВСУ в Донбассе

Киев, 18 января. Закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооруженных сил Украины, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов. Об этом сообщает в четверг его пресс-служба.

По его словам, «закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии РФ и восстановлению территориальной целостности Украины», расширяя возможности для использования ВСУ и других военных формирований.

Как отметил Турчинов, в принятом украинским парламентом законе Российская Федерация «четко и недвусмысленно признана государством-агрессором».

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса «юридически безграмотным». По ее мнению, закон противоречит другим законам, а также ключает кучу терминов, которые не соответствую фактической ситуации.