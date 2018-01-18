Защитница Киева на российском ТВ призналась, что Раду вынудили голосовать за признание РФ «агрессором»

По словам украинской журналистки Янины Соколовской, депутатов Верховной рады Украины, принявших закон о Донбассе, который признает Россию «страной-агрессором», а неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей — оккупированными, фактически вынудили за него голосовать.

«Депутаты сами не знают, за что проголосовали, потому что законопроект вносился «с голоса». Выглядело это так: «Пункт 5 читать как пункт 7, пункт 8 вообще не читаем, пункт 9 — не проголосовали, пошли дальше». То есть на это очень тяжело отреагировать. Все, что мы знаем точно, что не будет военного положения, разрыва дипломатических отношений с Россией, будет введен военный менеджмент, то есть стихийная АТО преобразуется в оборонную операцию под управлением верховного главнокомандующего», — объяснила Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Также она рассказала, что понятие «страны-агрессора» ввели в закон потому, что иначе было нельзя.

«Голосовали за «страну-агрессора» так: кто не проголосует, тот не патриот Украины. Именно на этом удалось набрать 280 голосов. Как мне говорят сейчас сторонники президента, очень правильно, что именно так произошло, потому что нужно было принять этот закон, мы обещали это Западу. А депутаты говорят, что этот закон устроит и Берлин, и Москву», — сказала украинская журналистка, выступающая в российских политических ток-шоу в роли защитницы Киева.

При этом она отметила, что для самой Украины такой закон — не лучший вариант, потому что он ведет к заморозке конфликта в Донбассе, а не к его разрешению, что признают и сами парламентарии, принявшие документ. Также Янина Соколовская отметила, что выполнение минских соглашений в этом законе не упоминается.