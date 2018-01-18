Песков заявил, что никогда не говорит неправду

Москва, 18 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не лжет.

Накануне Песков стал гостем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Передача выйдет в эфир вечером в воскресенье, 21 января. Фрагмент беседы с Песковым был показан а телеканале «Россия 24».

На вопрос ведущей, говорит ли он когда-нибудь неправду, Песков ответил: «Нет».

Ранее на странице Наили Аскер-заде в Instagram был опубликован видеофрагмент из передачи с Дмитрием Песковым. В ролике пресс-секретарь заявил, что президент России Владимир Путин больше всего не любит лжи и некометентности.