18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Главы Генштабов ВС РФ и Турции обсудили перспективы сотрудничества в Сирии
Новости Сирии
Сирия под угрозой: эксперт рассказал, зачем США создают армию из 30 тысяч боевиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия под угрозой: эксперт рассказал, зачем США создают армию из 30 тысяч боевиков

    17:13  18 Января 2018
    814

    Сирия: эксперт рассказал, зачем США создают армию из 30 тысяч боевиков

    Недавно мировые СМИ сообщили о том, что Соединенные Штаты формируют в подконтрольных районах на территории Сирии так называемые «Силы безопасности границы» (СБГ). По информации представителей западной коалиции во главе с США, на данный момент собрано уже порядка 230 боевиков, в то время как общая численность данного формирования составит до 30 тысяч бойцов, около половины которых, как предполагается, уже будут иметь боевой опыт.

    Подразделения этой новой группировки планируется расположить вдоль сирийской границы в тех районах республики, где базируются проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF). По заявлению Пентагон, в цели их создания входит, прежде всего, обеспечение безопасности на пограничных блокпостах и уничтожение оставленных террористами взрывных устройств в отдельных районах САР.

    Многие стороны уже высказали свое несогласие с этой мерой, в том числе российская сторона, Иран, Турция и официальный Дамаск. По мнению большинства экспертов, истинная задача Вашингтона лишь в том, чтобы вернуть хоть часть былого влияния на Ближнем Востоке посредством Сирийского Курдистана и контроля над северо-восточной границей арабской республики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также осудил действия США, отметив, что все они направлены на раздел Сирии и создание новой нестабильности в регионе.

    Сергей Лавров

    Востоковед и публицист Андрей Онтиков заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что данный шаг Соединенных Штатов крайне опасен и может обернуться войной. Эксперт назвал как минимум три разрушительных последствия данной инициативы, которые имеют высокую степень вероятности в случае осуществления планов Вашингтона по созданию СБГ.

    «В данном случае американцы реализуют ряд очень опасных задумок для развития ситуации в Сирии. Первая — это, конечно, удар по сирийскому суверенитету, по территориальной целостности страны. Напомню, в марте 2016-го года курды создали свой так называемый федеративный регион. Это был первый шаг к дезинтеграции государства. Сейчас американцы продолжают формирование этих как бы государственных структур. Так, во второй половине прошлого года в этом регионе прошли выборы в местные советы, а в начале этого года должны пройти так называемые парламентские выборы. Теперь США создают, условно говоря, армию, в которую, как заявлялось, войдет 30 тысяч бойцов, и надо сказать — это огромная цифра. Все это направлено на дезинтеграцию, на отщепление огромного куска от страны», — подчеркнул собеседник ФАН.

    Карта военных действий в Сирии

    Вторая угроза — новый виток противостояния, который может захватить сразу нескольких участников конфликта. Данный шаг не только наносит очередной серьезный удар по турецко-курдским отношениям, которые и так в двух шагах от новой вооруженной конфронтации, но и сталкивает между собой Анкару и Дамаск, а также ставит под сомнение сотрудничество РФ и Турции по Сирии.

    «На это заявление очень остро отреагировали турки. Теперь они угрожают войти на территорию САР — в район Африна и в район Манбиджа. И, конечно, ничего хорошего в этом нет, потому что это новая эскалация, новая кровь и новые бои. Причем уже бои не с террористами, а между сирийскими гражданами, коими все-таки являются курды, и турецкими гражданами. Естественно, центральному руководству САР в Дамаске тоже вряд ли понравится, если турки еще больше увеличат военное присутствие в стране. И это еще одна точка конфликта», — заметил востоковед.

    Сирия: эксперт рассказал, зачем США создают армию из 30 тысяч боевиков

    По его мнению, момент нового нагнетания ситуации в регионе американцами выбран неслучайно, и с этим связана третья серьезная опасность, которой может обернуться создание «Сил безопасности границы», — срыв Конгресса национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи в конце этого месяца.

    «Вся эта эскалация происходит в преддверии конференции в Сочи. Мы прикладываем огромные усилия, чтобы подключить курдов к политическому процессу: мы пытались включить их в Женевский формат, но встретили крайне негативную реакцию, в том числе со стороны Анкары. Потом пытались пригласить делегатов от SDF и от Отрядов народной самообороны (YPG), но тоже встретили очень резкую реакцию. В итоге курды будут выступать на уровне представителя от всего федеративного региона, но и это может оказаться под угрозой», — резюмировал Андрей Онтиков.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #турция #дамаск #сергей лавров #курды #сочи #манбидж #африн #sdf #ypg #конгресс сирийского народа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»

      13:46 18 Января 2018 10038
      Читать
      10:54
      Сегодня

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин
      9:17
      Сегодня

      Борис Титов: Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин
      8:16
      Сегодня

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 28159

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3364

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34195

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7996

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7585
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      528
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      8371
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      820
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      549