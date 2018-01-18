Сирия под угрозой: эксперт рассказал, зачем США создают армию из 30 тысяч боевиков

Недавно мировые СМИ сообщили о том, что Соединенные Штаты формируют в подконтрольных районах на территории Сирии так называемые «Силы безопасности границы» (СБГ). По информации представителей западной коалиции во главе с США, на данный момент собрано уже порядка 230 боевиков, в то время как общая численность данного формирования составит до 30 тысяч бойцов, около половины которых, как предполагается, уже будут иметь боевой опыт.

Подразделения этой новой группировки планируется расположить вдоль сирийской границы в тех районах республики, где базируются проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF). По заявлению Пентагон, в цели их создания входит, прежде всего, обеспечение безопасности на пограничных блокпостах и уничтожение оставленных террористами взрывных устройств в отдельных районах САР.

Многие стороны уже высказали свое несогласие с этой мерой, в том числе российская сторона, Иран, Турция и официальный Дамаск. По мнению большинства экспертов, истинная задача Вашингтона лишь в том, чтобы вернуть хоть часть былого влияния на Ближнем Востоке посредством Сирийского Курдистана и контроля над северо-восточной границей арабской республики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также осудил действия США, отметив, что все они направлены на раздел Сирии и создание новой нестабильности в регионе.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что данный шаг Соединенных Штатов крайне опасен и может обернуться войной. Эксперт назвал как минимум три разрушительных последствия данной инициативы, которые имеют высокую степень вероятности в случае осуществления планов Вашингтона по созданию СБГ.

«В данном случае американцы реализуют ряд очень опасных задумок для развития ситуации в Сирии. Первая — это, конечно, удар по сирийскому суверенитету, по территориальной целостности страны. Напомню, в марте 2016-го года курды создали свой так называемый федеративный регион. Это был первый шаг к дезинтеграции государства. Сейчас американцы продолжают формирование этих как бы государственных структур. Так, во второй половине прошлого года в этом регионе прошли выборы в местные советы, а в начале этого года должны пройти так называемые парламентские выборы. Теперь США создают, условно говоря, армию, в которую, как заявлялось, войдет 30 тысяч бойцов, и надо сказать — это огромная цифра. Все это направлено на дезинтеграцию, на отщепление огромного куска от страны», — подчеркнул собеседник ФАН.

Вторая угроза — новый виток противостояния, который может захватить сразу нескольких участников конфликта. Данный шаг не только наносит очередной серьезный удар по турецко-курдским отношениям, которые и так в двух шагах от новой вооруженной конфронтации, но и сталкивает между собой Анкару и Дамаск, а также ставит под сомнение сотрудничество РФ и Турции по Сирии.

«На это заявление очень остро отреагировали турки. Теперь они угрожают войти на территорию САР — в район Африна и в район Манбиджа. И, конечно, ничего хорошего в этом нет, потому что это новая эскалация, новая кровь и новые бои. Причем уже бои не с террористами, а между сирийскими гражданами, коими все-таки являются курды, и турецкими гражданами. Естественно, центральному руководству САР в Дамаске тоже вряд ли понравится, если турки еще больше увеличат военное присутствие в стране. И это еще одна точка конфликта», — заметил востоковед.

По его мнению, момент нового нагнетания ситуации в регионе американцами выбран неслучайно, и с этим связана третья серьезная опасность, которой может обернуться создание «Сил безопасности границы», — срыв Конгресса национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи в конце этого месяца.